Τα 40 του χρόνια συμπλήρωσε την Πέμπτη 21 Μαΐου ο Κωνσταντίνος Αργυρός και το γιόρτασε με καλούς φίλους, συγγενείς και συνεργάτες στο Baraonda της οδού Τσόχα, που ανήκει στην οικογένεια Σταθοκωστόπουλου.

Ντυμένος με ένα λευκό t-shirt και καπελάκι, ο τραγουδιστής υποδέχτηκε τους καλεσμένους του προτρέποντάς τους να χορέψουν, ενώ λίγο πριν από μεσάνυχτα έσβησε την τούρτα μαζί με τον αδελφό του, Παύλο- η αδελφή τους, Κατερίνα απουσίαζε καθώς ζει στην Ολλανδία (είναι τα πρώτα τρίδυμα παιδιά του σωλήνα στην Ελλάδα).

Advertisement

Advertisement

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός κάνουν στενή παρέα τους τελευταίους μήνες.

Εκεί ήταν και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα που, παρά την προχωρημένη εγκυμοσύνη της έδειχνε αρκετά ευδιάθετη και έμεινε την περισσότερη ώρα όρθια χαιρετώντας και εκείνη όλους τους καλεσμένους.

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν έχω ξανακάνει πάρτι»

Λίγο πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας του μαζί με τον αδελφό του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο και μίλησε στους καλεσμένους του: «Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που κάνουμε πάρτι να ξέρετε. Δεν έχω ξανακάνει πάρτι για τα γενέθλιά μου, συνήθως δούλευα, αλλά πραγματικά εκτιμάω που είστε όλοι οι φίλοι εδώ, που σας νιώθω οικογένειά μου».

Ο Νίκος Τσάκος με τη Σίλια Κριθαριώτη.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Μαρίνα Βερνίκου με τον σύζυγό της, Μίλτο Καμπουρίδη, ο Ηλίας Μπόγδανος με τη αρραβωνιαστικιά του Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του Ελένη, ο συνιδιοκτήτης της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, η Τάνια Μπρεάζου, ο OGE, ο Γιώργος Μανίκας, ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο Τάσος Ξιαρχό και η Ματίνα Ζάρα.

Η Τατιάνα Στεφανίδου με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Ο Λέων Πατίτσας με τη Μαριέττα Χρουσαλά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου με τον πατέρα της, Σάκη.

Η Αλεξάνδρα Νίκα που ετοιμάζεται να μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Ο Νίκος Γεωργιάδης με την Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου και τον Χάρη Σιανίδη.

Η Κατερίνα Λιόλιου με τον αγαπημένο της, Χάρη Παπατζανή.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης με τη σύζυγό του Κατερίνα Μπιρμπίλη.