Με 13 ζευγάρια ξεκινάει το J2US αυτό το Σάββατο, ενώ δεν αποκλείεται στην πορεία να προστεθούν άλλα δύο ζευγάρια στην πορεία. Στη θέση του Σταμάτη Φασουλή, που θα απουσιάζει από το πρώτο live λόγω θεατρικών υποχρεώσεων, θα βρεθεί τελικά η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία ολοκλήρωσε χτες τις πρόβες της για τον «Πιο αδύναμο κρίκο» αφήνοντας άριστες εντυπώσεις, και ξεκινάει εντατικά γυρίσματα από αύριο. Εκτός από τον Ηλία Γκότση και τον Gio Kay θα υπάρξει και τρίτος πρώην παίκτης του Survivor, ενώ θα υπάρχει και ένα γυναικείο ζευγάρι.

Ο Νίκος Κοκλώνης ήθελε οπωσδήποτε στo J2US τον Gio Kay.

Σύμφωνα με την αγγλόφωνη ειδησεογραφική ιστοσελίδα Visegrad.24, η πρωταγωνίστρια του Maestro, Κλέλια Ανδριολάτου, κρίθηκε ως η καταλληλότερη να υποδυθεί την Ωραία Ελένη της Τροίας. Αφορμή στάθηκε φυσικά η επιλογή του Κρίστοφερ Νόλαν να αναθέσει τον παραπάνω ρόλο στη Λουπίτα Νιόγκο προκαλώντας πάρα πολλές αντιδράσεις.

Από τους πρώτους που έσπευσαν να κάνουν like στην εν λόγω ανάρτηση ήταν η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία ακολουθεί φυσικά την anti-woke αντζέντα του πρώην «πεθερού» της, Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα γίνει καμία απόλυση, αλλά όποιος θέλει να αποχωρήσει από την εκπομπή δεν θα τον εμποδίσει κανείς» διαβεβαιώνει η δίοικηση του ΣΚΑΪ για τους συνεργάτες του Κώστα Τσουρού που μένουν ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο από τη Δευτέρα, την ίδια στιγμή που η αγωνία των ανθρώπων μπροστά και πίσω από τις κάμερες δεν κρύβεται.

Εκτός απροόπτου η φετινή νικήτρια της πρωινής ζώνης, Κατερίνα Καινούργιου, θα αποχαιρετήσει το κοινό της την πρώτη Παρασκευή του Απρίλη ενώ ο ALPHA της έχει δώσει το ελεύθερο να επιστρέψει στην εκπομπή όποτε εκείνη νιώσει έτοιμη να αποχωριστεί, έστω και λίγες ώρες, την κόρη της.

Κουίζ: Ποιο κεντρικό πρόσωπο εκπομπής μελετά ήδη την αντικατάσταση δύο πανελιστών την επόμενη χρονιάς και ποιο μέλος άλλης ομάδας μετράει ήδη τις εβδομάδες μέχρι να τελειώσει η φετινή σεζόν ώστε να αποχωρήσει θορυβωδώς;