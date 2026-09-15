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Στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αποκαλύπτουν ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε για μία ώρα χωρίς σφυγμό πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Φωτογραφίες και βίντεο που ανακτήθηκαν από τις αρχές απεικονίζουν τον καλλιτέχνη αναίσθητο στο ιατρείο, ενώ η γιατρός φέρεται να διέγραψε το υλικό μετά το περιστατικό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί χορήγησαν στον τραγουδιστή ανεπαρκή δόση αδρεναλίνης για την επαναφορά του, υπολειπόμενη σημαντικά από την ενδεδειγμένη ποσότητα.

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Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που κηδεύτηκε χθες καλουνται σήμερα να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας τους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια στιγμή έρευνες στα τηλέφωνά των συλληφθέντων και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στην οποία υπεβλήθη ο τραγουδιστής αποκαλύπτουν νέα στοιχεία.

Εκ των πρώτων ευρημάτων που προκύπτουν από την ανάλυση που έγινε στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ, μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, είναι δυο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας δείχνουν τον τραγουδιστή, με τα μάτια κλειστά, πιθανότατα νεκρό στο κρεβάτι του ιατρείου της οδού Καρνεάδου. Για σχεδόν μία ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν δίχως σφυγμό στο ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα, που συνέταξαν οι αρχές και παρέδωσαν στη Δικαιοσύνη.

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Συμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, ο Μαζωνάκης έχει προγραμματισμένο ραντεβού πλασμαφαίρεσης στις 13:00 με την 56χρονη γιατρό στο Κολωνάκι.Πριν ξεκινήσει από το σπίτι του στην Βούλα, είχε ένα ατύχημα που του προκάλεσε ένα μικρό τραύμα στο μέτωπο. έτσι οδηγός του ταξί που συχνά εξυπηρετούσε τον τραγουδιστή, έφτασε στο Πανόραμα Βούλας, τον παρέλαβε και τον πήγε στο πλησιέστερο φαρμακείο για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο Μαζωνάκης έφτασε στο φαρμακείο στις 13:20 και έφυγε 13:30 για να πάει στο Κολωνάκι. Μετά από 25 λεπτά, στις 13:55, έφτασε με το ταξί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Την καθυστέρηση του Μαζωνάκη επιβεβαίωσε και στην κατάθεσή της η 28χρονη γραμματέας της κλινικής – η οποία φέρεται να είναι η μοναδική που είπε την αλήθεια στις αρχές. Την ώρα πάντως που έφτασε ο Μαζωνάκης ο 58χρονος γιατρός ήταν στο γραφείο του.

Στη συνέχεια το μηχάνημα ενεργοποιείται στις 14.14 το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης.

Στις 14.37 ξεκινάει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στις 14.43 τραβάει με το κινητό της η ιατρός την πρώτη φωτογραφία.

Στις 14.44 τραβάει το μικρής διάρκειας βίντεο.

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Στις 14.45 τραβάει την δεύτερη φωτογραφία.

Στις 15.23 χτυπάει ο πρώτος συναγερμός στο ειδικό μηχάνημα.

Στις 15.27 το μηχάνημα έχει ακόμη δυο συναγερμούς.

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Στις 16.23 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.

Η γιατρός στις 19.09 διαγράφει τις φωτογραφίες και το βίντεο.

Μία από τις αποκαλύψεις που σοκάρουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι η αποκάλυψη αναφορικά με την στιγμή που του χορήγησαν αδρεναλίνη.

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Οι δύο γιατροί την στιγμή που ήταν αναίσθητος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1mg αδρεναλίνης αλλά 0.1mg σε κάθε δόση.

Και αυτό γιατί το 0.1mg μπήκε σε 0.9mg ορού. Συνολικά, λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε μόλις το 30% από την δόση που θα έπρεπε για να μπορέσει να επανέλθει.

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