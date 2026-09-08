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Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι το παιδί ήταν υγιές και έχασε τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από είκοσι τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον θάνατο του βρέφους, ενώ οι καταθέσεις τους σχετικά με τον χρόνο και τις συνθήκες του περιστατικού παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν το βρέφος είχε εκτεθεί σε ναρκωτικές ουσίες.

Στον ανακριτή οδηγείται επίσης ένας 26χρονος που συνελήφθη στο ίδιο διαμέρισμα, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της οικογένειας.

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Στον ανακριτή προσάγονται ξανά σήμεραο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα, γονείς του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο στην Κυψέλη, αφού ο ιατροδικαστική πόρισμα διαψεύσει πλήρως τους ισχυρισμούς τους περί παθολογικών αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με αυτό, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία, ως αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση, το παιδί ήταν υγιέστατο, είχε φυσιολογικό βάρος και φυσιολογική μυϊκή μάζα, ενώ δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στο γαστρεντερικό του σύστημα.

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Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι το βρέφος είχε αρχίσει να αναπτύσσει τέσσερα δόντια, στοιχείο που, σύμφωνα με την έκθεση, δεν παραπέμπει σε έλλειψη ασβεστίου ή άλλων απαραίτητων ουσιών.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες στο παιδί ή εάν υπήρχαν ενδείξεις συνδρόμου στέρησης λόγω χρήσης ουσιών από τη μητέρα κατά την εγκυμοσύνη.

20 μαχαιριές

Σε ό,τι αφορά στα τραύματα στο σώμα του βρέφους το πόρισμα καταλήγει ότι το παιδί δέχθηκε 20 μαχαιριές στην περιοχή των σπονδυλικών αρτηριών. Από το σύνολο των τραυμάτων τα πέντε φαίνεται πως ήταν θανατηφόρα προκαλώντας αιμορραγία που οδήγησε στον θάνατο ενώ τα υπόλοιπα δεν προκάλεσαν αιμορραγία.

Εκτιμάται ότι για την δολοφονία χρησιμοποιήθηκε δίκοπο μαχαίρι ή στιλέτο και όχι κουζινομάχαιρο.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι τα τραύματα προέρχονται από κουζινομάχαιρο στην προσπάθειά του να βγάλει το μωρό από τον πάγο της κατάψυξης.

Το ζευγάρι καλείται σήμερα να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή για τον θάνατο του βρέφους ενώ και οι δίοι έχουν κριεθί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ενώ πλέον αντιμετωπίζουν και τη νέα κατηγορία που αφορά τον θάνατο του παιδιού. Οι ίδιοι αρνούνται ότι διέπραξαν τη δολοφονία και υποστηρίζουν ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια.

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Αντιφάσεις

Υπάρχουν όμως αντιφάσεις. Ο 43χρονος έχει υποστηρίξει ότι το παιδί πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περιγράφοντας ότι βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του στο τραπέζι όταν άκουσε έναν δυνατό ήχο από την κούνια. «Το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περίπου οχτώ εννιά το βράδυ. Ξαφνικά άκουσα από την κούνια ένα δυνατό ήχο. Ήμασταν όλη η οικογένεια στο τραπέζι», ανέφερε στην κατάθεσή του, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η 38χρονη τοποθετεί τον θάνατο του παιδιού το 2023, ενώ υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο σημείο. «Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο», φέρεται να υποστήριξε, προσθέτοντας ότι το παιδί είχε «πόνους στην κοιλιά και πυρετό».

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Τέλος, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείταικαι ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη μαζί με το ζευγάρι στο διαμέρισμα την Κυψέλη ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας, η οποία είναι έγκυος στον τέταρτο μήνα.

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