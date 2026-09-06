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Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει την εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα», η οποία κάνει πρεμιέρα στις 12 Σεπτεμβρίου και θα βασίζεται σε ζωντανές συνδέσεις από διάφορες περιοχές.

Οι ιθύνοντες του τηλεοπτικού σταθμού επιδιώκουν η νέα παραγωγή να θυμίζει το ύφος παλαιότερων επιτυχημένων εκπομπών, εντάσσοντας στη σύνθεση της ομάδας την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό.

Η διοίκηση του καναλιού εκτιμά ότι η εκπομπή διαθέτει τις κατάλληλες προδιαγραφές για να ξεχωρίσει στην πρωινή ζώνη, καθώς δεν θα αντιμετωπίσει άμεσο ανταγωνισμό.

Η ίδια η παρουσιάστρια καλείται φέτος να αποδείξει την τηλεοπτική της αξία, εστιάζοντας σε ένα νέο περιεχόμενο που απομακρύνεται από το κουτσομπολιό και τα αιχμηρά σχόλια.

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Η Ιωάννα Μαλέσκου αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση παρουσιάστριας καθώς είχε συζητηθεί πολύ πριν καν συστηθεί στο κοινό. Η «Μενεγάκη της Κρήτης» όπως την αποκαλούσαν (χωρίς να κατάγεται καν από το νησί, αλλά από την Πρέβεζα) είχε γίνει γνωστή από τις αναπαραγωγές πλάνων που τόνιζαν τη σέξι εικόνα της, μια εικόνα που η ίδια δεν απαρνήθηκε ποτέ.

Εκτός από την εντυπωσιακή εικόνα της, η Ιωάννα Μαλέσκου ανήκει επίσης στις περιπτώσεις των γυναικών της τηλεόρασης που συζητήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερο για τη ζωή τους και το παρασκήνιο των συνεργασιών τους (βλ. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου), παρά για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους- χωρίς αυτό να τις μειώνει σε καμία περίπτωση. Εξάλλου και οι δύο αυτές γυναίκες, αν και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ακόμα και τις περιόδους που βρίσκονταν εκτός τηλεόρασης, παρέμεναν στην επικαιρότητα- και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ τυχαία.

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Την περσινή σεζόν, οι σχέσεις της με τον συμπαρουσιαστή της, Λάμπρο Κωνσταντάρα και όσα συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες (που τέλικα άνοιξαν διάπλατα) είχαν μεγαλύτερη αναπαραγωγή από το περιεχόμενο της εκπομπής που συμπαρουσίαζαν. Μέχρι και το τέλος της σεζόν ο πρώτος δήλωνε σίγουρος ότι θα συνέχιζε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου χωρίς εκείνη (την οποία είχε προτείνει στην προηγούμενη διεύθυνση ψυχαγωγίας του OPEN).

Στροφή στην ενημέρωση για τη Μαλέσκου;

Τελικά όμως η Ιωάννα Μαλέσκου πήρε τη «νίκη» στις καθυστερήσεις αναλαμβάνοντας την κεντρική παρουσίαση μιας νέας εκπομπής, της οποίας το τρέιλερ επιβεβαίωσε αυτό που ακουγόταν: Ότι η 37χρονη παρουσιάστρια θα ακολουθήσει τα χνάρια του Νίκου Μάνεση με ζωντανές συνδέσεις σε όλη την Ελλάδα. Χωρίς gossip, αιχμηρά σχόλια, αυτοαναφορικότητα και τηλεοπτικό κους κους.

Τελικά όμως, οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του OPEN θέλουν το «Μια Ελλάδα Παρέα», που κάνει πρεμιέρα το επόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, θα θυμίζει περισσότερο τις πρώτες σεζόν του «Μες στην καλή χαρά» που παρουσίαζε πριν από 18 χρόνια η Ναταλία Γερμανού με τη Σίσσυ Χρηστίδου, τον Παύλο Σταματόπουλο και τον Θέμη Γεωργαντά. Αυτή τη φορά στη θέση της Σίσσυς θα βρίσκεται η Κατερίνα Ζαρίφη, στη θέση του Παύλου ο Άγγελος Βουράκης και στη θέση του Θέμη, ο Γιάννης Μαλλιαρός.

Το OPEN πιστεύει πολύ πως η συγκεκριμένη εκπομπή, που δεν θα έχει ανταγωνισμό από συναφή προϊόντα στην πρωινή ζώνη, έχει όλες τις προδιαγραφές για να κάνει φέτος την έκπληξη, ενώ όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Μαλέσκου στο Instagram έχει ξεκινήσει ήδη γυρίσματα εκτός Αθηνών χωρίς να αποκαλύπτει τον -ορεινό- προορισμό της.

Στην πραγματικότητα, η Ιωάννα Μαλέσκου βρίσκεται φέτος αντιμέτωπη με τον ίδιο της τον τηλεοπτικό εαυτό καθώς από εκείνη θα εξαρτηθεί αν καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και καταφέρει να κερδίσει αυτό που ίδια θεωρεί ότι της αξίζει αλλά της έχουν στερήσει.