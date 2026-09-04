Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ορισμένα τρόφιμα, όπως τα ωμά στρείδια, τα μισοψημένα μπέργκερ, τα φύτρα και τα αυγά με ρευστό κρόκο, ενέχουν αυξημένο κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης λόγω της παρασκευής ή της φύσης τους.

Η κατανάλωση ωμών θαλασσινών, η λανθασμένη θερμοκρασία σερβιρίσματος στα ζεστά πιάτα και η ελλιπής τήρηση των κανόνων υγιεινής στο προσωπικό μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Οι καταναλωτές οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα, τη σωστή θερμοκρασία των φαγημάτων και την καθαριότητα του εστιατορίου για την αποφυγή παθογόνων μικροοργανισμών.

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Όταν τρώμε έξω, συνήθως μας απασχολεί περισσότερο τι θα διαλέξουμε από τον κατάλογο παρά το πόσο ασφαλής είναι κάθε επιλογή.

Κι όμως, ορισμένα πιάτα χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή, όχι επειδή είναι απαραίτητα «κακά» ή ανθυγιεινά, αλλά επειδή ο τρόπος με τον οποίο παρασκευάζονται, αποθηκεύονται ή σερβίρονται μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης.

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Από τα ωμά στρείδια και τα ωμά μπέργκερ μέχρι τα φύτρα και τα αυγά με ρευστό κρόκο, ας δούμε τι αξίζει να έχουμε στο μυαλό μας την επόμενη φορά που θα καθίσουμε σε ένα εστιατόριο.

1. Ωμά στρείδια

Τα ωμά στρείδια βρίσκονται σταθερά στις λίστες των τροφίμων που οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιφύλαξη. Σε πρόσφατο άρθρο του, το Yahoo αναφέρει ότι αρκετοί ειδικοί τα κατατάσσουν στις επιλογές που αποφεύγουν, καθώς τα στρείδια φιλτράρουν μεγάλες ποσότητες νερού και μπορούν να συγκεντρώσουν παθογόνους μικροοργανισμούς.

Παράλληλα, το CDC προειδοποιεί ειδικά για το Vibrio, ενώ το καλό μαγείρεμα παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος κατανάλωσης.

2. Τα ωμά μπιφτέκια στο μπέργκερ

Μια μπριζόλα με ψήσιμο rare και ένα burger με ψησίμο rare δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Στο ολόκληρο κομμάτι κρέατος, τα βακτήρια βρίσκονται συνήθως στην επιφάνεια και μπορούν να καταστραφούν με το μαγείρεμα. Στον κιμά, όμως, η επιφάνεια έχει αλεστεί και αναμειχθεί σε ολόκληρο το μπιφτέκι, επομένως παθογόνα όπως το E. coli μπορεί να βρίσκονται και στο εσωτερικό.

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων που μίλησαν στην Washington Post δηλώνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μισοψημένα μπέργκερ όταν τρώνε έξω.

3. Ωμά φύτρα

Τα φύτρα είναι ακόμη μία επιλογή που αρκετοί ειδικοί αποφεύγουν όταν τρώνε έξω. Το Yahoo τα περιλαμβάνει στη λίστα του, καθώς οι συνθήκες ζεστής και υγρής καλλιέργειάς τους ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων όπως Salmonella, E. coli και Listeria.

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Το πρόβλημα είναι ότι η μόλυνση μπορεί να υπάρχει ήδη στους σπόρους, γι’ αυτό και το απλό πλύσιμο δεν θεωρείται επαρκές μέτρο προστασίας.

4. Αυγά με ρευστό κρόκο

Αν αγαπάμε τα αυγά μάτια με πολύ ρευστό κρόκο, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τα ωμά ή μισοψημένα αυγά μπορούν να αποτελέσουν πηγή σαλμονέλας. Όπως σημειώνει το fda.gov το ίδιο ισχύει για πιάτα και σάλτσες που μπορεί να περιέχουν ωμό αυγό, όπως ορισμένες εκδοχές της σάλτσας Caesar, της hollandaise ή του aioli.

Όταν τρώμε έξω, μπορούμε απλώς να ρωτήσουμε αν χρησιμοποιούνται παστεριωμένα αυγά σε τέτοιες παρασκευές. Αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για εγκύους, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

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5. Ψάρια και ωμά θαλασσινά

Το ψάρι μπορεί να είναι εξαιρετική επιλογή, αλλά όταν καταναλώνεται ωμό ή δεν έχει διατηρηθεί σωστά, υπάρχουν επιπλέον κίνδυνοι, από παράσιτα μέχρι βακτήρια. Ο FDA σημειώνει ότι το μαγείρεμα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να περιορίσουμε τους κινδύνους, ενώ η κατάψυξη μπορεί να σκοτώσει ορισμένα παράσιτα αλλά δεν εξουδετερώνει όλα τα επικίνδυνα μικρόβια.

Όπως αναφέρει και το American Academy of Allergy υπάρχει επίσης η λεγόμενη δηλητηρίαση από σκομβροειδή, που μπορεί να προκληθεί όταν ορισμένα ψάρια δεν έχουν διατηρηθεί επαρκώς κρύα. Η κακή ψύξη επιτρέπει στα βακτήρια να μετατρέψουν την ιστιδίνη σε υψηλές ποσότητες ισταμίνης.

6. Χλιαρά φαγητά και μπουφέδες

Δεν χρειάζεται να αποφεύγουμε κάθε μπουφέ, όμως η θερμοκρασία είναι ένα από τα πράγματα που αξίζει να προσέχουμε. Όταν τα ζεστά φαγητά παραμένουν για αρκετή ώρα σε θερμοκρασίες όπου μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια, ο κίνδυνος αυξάνεται.

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Αν ένα πιάτο που κανονικά πρέπει να σερβίρεται καυτό φτάσει στο τραπέζι μας χλιαρό, μπορούμε απλώς να ζητήσουμε να το ξαναζεστάνουν. Ο FDA συστήνει να σερβίρονται τα ζεστά φαγητά πραγματικά ζεστά και τα κρύα πραγματικά κρύα.

Και το λεμόνι στο ποτήρι;

Ακόμη και κάτι τόσο αθώο όσο μια φέτα λεμόνι στο νερό μας μπορεί να έχει σημασία αν το εστιατόριο δεν τηρεί σωστούς κανόνες υγιεινής. Μελέτη που εξέτασε 76 φέτες λεμονιού από εστιατόρια βρήκε μικροβιακή ανάπτυξη σε μεγάλο μέρος των δειγμάτων.

Δεν σημαίνει ότι κάθε λεμόνι σε κάθε εστιατόριο είναι επικίνδυνο. Μας θυμίζει όμως κάτι σημαντικό: η ασφάλεια του φαγητού δεν εξαρτάται μόνο από το τι παραγγέλνουμε, αλλά και από το πώς το χειρίζονται.

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Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο που μπορούμε να κρατήσουμε. Το CDC έχει διαπιστώσει ότι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν ενώ είναι άρρωστοι μπορούν να συμβάλουν στη μετάδοση νοροϊού και άλλων παθογόνων, ενώ η σωστή υγιεινή των χεριών και η απομάκρυνση ασθενών εργαζομένων από την προετοιμασία φαγητού αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης.

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Έτσι, όταν τρώμε έξω, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το φαγητό. Αρκεί να γνωρίζουμε ποια πιάτα έχουν μεγαλύτερο ρίσκο και να έχουμε λίγο περισσότερο το νου μας στην ποιότητα, τη θερμοκρασία και κυρίως την καθαριότητα του χώρου.

Με πληροφορίες από Yahoo Health , CDC, Washington Post , fda.gov, American Academy of Allergy, FDA,

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