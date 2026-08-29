Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προετοιμασία των νυχιών με καθαρισμό από λιπαρότητα και η χρήση βάσης δημιουργούν μια κατάλληλη επιφάνεια για την εφαρμογή του χρώματος.

Η τοποθέτηση λεπτών στρώσεων βερνικιού και η επαρκής αναμονή για το στέγνωμα κάθε στρώσης περιορίζουν τον κίνδυνο φθοράς του μανικιούρ.

Η χρήση ενός προστατευτικού top coat προσφέρει επιπλέον αντοχή και γυαλάδα, ενώ η ανανέωσή του μετά από λίγες ημέρες ενισχύει τη διατήρηση του αποτελέσματος.

Η προστασία των χεριών με γάντια κατά τις δουλειές και η αποφυγή χρήσης των νυχιών ως εργαλεία αποτρέπουν τους τραυματισμούς.

Η συστηματική ενυδάτωση των επωνυχίων και η αποφυγή του ξεφλουδίσματος του βερνικιού προστατεύουν την υγεία της επιφάνειας του φυσικού νυχιού.

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Πόσες φορές έχουμε αφιερώσει χρόνο για το μανικιούρ μας και, μόλις λίγες ημέρες αργότερα, βλέπουμε τις πρώτες άκρες να ξεφλουδίζουν;

Το πόσο θα διαρκέσει ένα απλό μανικιούρ εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, από την προετοιμασία των νυχιών μέχρι τον τρόπο που εφαρμόζουμε το βερνίκι και το πώς φροντίζουμε τα χέρια μας στη συνέχεια.

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1. Ξεκινάμε με καθαρά και στεγνά νύχια

Πριν περάσουμε το πρώτο στρώμα βερνικιού, η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την εφαρμογή. Πλένουμε καλά τα χέρια και καθαρίζουμε τα νύχια από λιπαρότητα, σκόνη και υπολείμματα προϊόντων.

Στη συνέχεια τα αφήνουμε να στεγνώσουν εντελώς. Αν υπάρχουν έλαια ή υγρασία στην επιφάνεια, το βερνίκι μπορεί να μην προσκολληθεί σωστά.

Η Vogue, συγκεντρώνοντας συμβουλές από επαγγελματίες του χώρου, επισημαίνει επίσης ότι η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας του νυχιού αποτελεί βασικό βήμα για ένα πιο ομοιόμορφο και ανθεκτικό αποτέλεσμα.

2. Δεν παραλείπουμε τη βάση

Μπορεί να μας φαίνεται σαν ένα βήμα που μπορούμε εύκολα να παραλείψουμε όταν βιαζόμαστε, όμως η base coat δημιουργεί μια κατάλληλη επιφάνεια για το χρώμα και μπορεί να βοηθήσει το μανικιούρ να διαρκέσει περισσότερο.

Όπως προτείνει και το Real Simple εφαρμόζουμε μια λεπτή στρώση και περιμένουμε όσο χρειάζεται πριν προχωρήσουμε στο χρώμα. Η επιλογή προϊόντων που λειτουργούν καλά μεταξύ τους μπορεί επίσης να βοηθήσει στην τελική εφαρμογή.

3. Λεπτές στρώσεις, όχι υπερβολική ποσότητα

Όταν θέλουμε έντονο χρώμα, είναι εύκολο να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε με μία παχιά στρώση. Καλύτερα, όμως, να εφαρμόζουμε δύο λεπτές στρώσεις και να αφήνουμε την καθεμία να στεγνώνει πριν συνεχίσουμε.

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Η Byrdie αναφέρει πώς η τεχνική αυτή βοηθά το βερνίκι να στεγνώνει πιο ομοιόμορφα και περιορίζει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ένα παχύ στρώμα που μπορεί να «σηκωθεί» ή να χτυπηθεί πιο εύκολα.

Παράλληλα, καλό είναι να περνάμε το πινέλο και στην ελεύθερη άκρη του νυχιού, ώστε να «κλείνουμε» το σημείο από όπου συχνά αρχίζει το ξεφλούδισμα.

4. Αφήνουμε το βερνίκι να στεγνώσει πραγματικά

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι ότι θεωρούμε πως επειδή η επιφάνεια φαίνεται στεγνή, το μανικιούρ είναι ήδη έτοιμο. Στην πραγματικότητα, χρειάζεται χρόνος μέχρι να σταθεροποιηθούν πλήρως οι στρώσεις.

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Γι’ αυτό αποφεύγουμε αμέσως μετά το βάψιμο δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν χτυπήματα ή πίεση στα νύχια. Η Byrdie προτείνει επίσης να δίνουμε χρόνο σε κάθε στρώση να στεγνώσει πριν προχωρήσουμε στην επόμενη.

5. Το top coat δεν είναι προαιρετικό

Αφού ολοκληρώσουμε το χρώμα, εφαρμόζουμε ένα καλό top coat. Εκτός από τη γυαλάδα, δημιουργεί ένα επιπλέον προστατευτικό στρώμα που βοηθά το βερνίκι να αντέχει περισσότερο στην καθημερινή φθορά.

Μπορούμε να περάσουμε και πάλι το προϊόν στην άκρη του νυχιού, ώστε να προστατεύσουμε το σημείο που είναι περισσότερο εκτεθειμένο.

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Το Real Simple σημειώνει πώς η η ανανέωση του top coat μετά από μερικές ημέρες μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της γυαλάδας και της προστασίας του μανικιούρ.

6. Προστατεύουμε τα νύχια μας στην καθημερινότητα

Ακόμη και το πιο προσεγμένο μανικιούρ θα δοκιμαστεί από τα πιάτα, τα καθαριστικά και τις καθημερινές δουλειές. Όταν χρησιμοποιούμε νερό και καθαριστικά για αρκετή ώρα, φοράμε γάντια, ώστε να περιορίζουμε την έκθεση των χεριών και των νυχιών.

Παράλληλα, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τα νύχια μας σαν «εργαλεία» για να ανοίξουμε συσκευασίες ή να ξύσουμε επιφάνειες.

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Η American Academy of Dermatology συνιστά επίσης να μην τραυματίζουμε τα επωνύχια και να τα διατηρούμε ενυδατωμένα, καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος της προστατευτικής λειτουργίας γύρω από το νύχι.

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Και λίγη φροντίδα στα επωνύχια

Η περιποίηση δεν σταματά στην επιφάνεια του νυχιού. Τα ξηρά επωνύχια χρειάζονται ενυδάτωση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε συχνά προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού.

Η Vogue, μιλώντας με δερματολόγο για τη φροντίδα των νυχιών, επισημαίνει τη σημασία της συστηματικής ενυδάτωσης των νυχιών και της περιοχής γύρω από αυτά.

Για να κάνουμε το μανικιούρ μας να διαρκεί περισσότερο, δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποιο περίπλοκο κόλπο. Καθαρά και στεγνά νύχια, λεπτές στρώσεις, βάση, top coat, αρκετός χρόνος στεγνώματος και προστασία από νερό και καθαριστικά είναι τα βασικά βήματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε και στο σπίτι.

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Και, φυσικά, όταν το βερνίκι αρχίσει να ξεφλουδίζει, αντιστεκόμαστε στον πειρασμό να το τραβήξουμε. Το ξεκόλλημα μπορεί να αφαιρέσει μαζί και μέρος της επιφάνειας του φυσικού νυχιού, αφήνοντάς το πιο ευάλωτο.

Με πληροφορίες από Vogue,Real Simple, Byrdie , American Academy of Dermatology