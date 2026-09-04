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Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ επέστρεψε στο προσκήνιο με μια εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η 32χρονη επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, φτάνοντας με σκάφος και επιλέγοντας ένα ιδιαίτερα τολμηρό αλλά και εξαιρετικά ακριβό σύνολο.

Η Χεορχίνα φόρεσε λευκό τζιν παντελόνι, ανοιχτό σατέν πουκάμισο, σουτιέν σε κοινή θέα, ψηλοτάκουνα παπούτσια και γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με κοσμήματα, ρολόι Rolex και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και σπάνιες τσάντες του οίκου Hermès.

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Η επιλογή της προκάλεσε ποικίλα σχόλια, καθώς κάποιοι χαρακτήρισαν την εμφάνισή της προκλητική λόγω του εσωρούχου που ήταν εμφανές, ενώ άλλοι στάθηκαν στην εντυπωσιακή της εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο look μόνο οικονομικό δεν ήταν, καθώς η συνολική αξία των ρούχων και των αξεσουάρ ξεπερνούσε τα 300.000 ευρώ.

Αναλυτικά, το κόστος των επιμέρους κομματιών (χωρίς να υπολογίζεται το πανάκριβο δαχτυλίδι αρραβώνων) υπολογίζεται ως εξής:

  • Παντελόνι: Giambattista Valli – περίπου 500-600 ευρώ
  • Πουκάμισο: Tom Ford – περίπου 1.300 ευρώ
  • Σουτιέν: Intimissimi Sofia Balconette – 39,90 ευρώ
  • Παπούτσια: Nude γόβες – από 600 ευρώ
  • Σκουλαρίκια και κολιέ: Pasquale Bruni – περίπου 28.000 ευρώ
  • Ρολόι: Rolex Day-Date – περίπου 120.000 ευρώ
  • Τσάντα: Hermès Birkin 35 Himalaya – περίπου 150.000 ευρώ

Σύνολο: πάνω από 300.000 ευρώ.

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