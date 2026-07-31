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Το ζευγάρι εθεάθη να φορά πανομοιότυπα διαμαντένια δαχτυλίδια κατά την επιβίβασή του σε πολυτελές γιοτ.

Τοπικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τελετή εντός των επόμενων ημερών, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ είχε επιβεβαιώσει την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της ήδη από τον περασμένο Αύγουστο.

Πληροφορίες για διεξαγωγή του γάμου σε συγκεκριμένο κτήμα της Πορτογαλίας αμφισβητούνται, καθώς ο χώρος παραμένει ανοιχτός για το κοινό.

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Νέες φήμες για επικείμενο γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ πυροδοτήθηκαν μετά την κοινή τους εμφάνιση στη Μαγιόρκα, όπου οι δυο τους εθεάθησαν να φορούν πανομοιότυπα διαμαντένια δαχτυλίδια. Παρότι τοπικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για γάμο μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση.

Ο 42χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ και η 32χρονη σύντροφός του, με την οποία έχουν δημιουργήσει οικογένεια και απέκτησαν τρία παιδιά, απαθανατίστηκαν να επιβιβάζονται σε πολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα φορώντας εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια. Η εικόνα αυτή αναζωπύρωσε τα σενάρια ότι ο γάμος τους βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

This picture of Christiano Ronaldo and Georgina Rodriguez in Mallorca seen wearing a matching wedding rings sparks a debate whether they did a secret wedding !!!!🌚🌚 pic.twitter.com/YooW5ByH9a July 30, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ, στην οποία φέρεται να έκανε πρόταση γάμου πέρυσι, σχεδιάζουν να παντρευτούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, πληροφορίες που ήθελαν την τελετή να πραγματοποιείται στο ιστορικό κτήμα Quinta da Regaleira, στη Σίντρα της Πορτογαλίας, αμφισβητούνται, καθώς ο χώρος αναμένεται να παραμείνει ανοιχτός για το κοινό όλο το Σαββατοκύριακο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει αναφερθεί κατά καιρούς στην επιθυμία του να επισημοποιήσει τη σχέση του με τη Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, αποκαλύπτοντας ότι το ζευγάρι είχε αρχικά σχεδιάσει να παντρευτεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, τα σχέδιά τους δεν προχώρησαν τότε όπως είχαν υπολογίσει.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχει τονίσει επανειλημμένα τη σημασία που έχει η Χεορχίνα στη ζωή του, επισημαίνοντας ότι είναι η γυναίκα με την οποία επέλεξε να δημιουργήσει οικογένεια και να μοιραστεί το μέλλον του.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, όταν η Χεορχίνα εργαζόταν σε κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη, και από τότε διατηρεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις στον χώρο του αθλητισμού και της showbiz.

Η πρόταση γάμου έγινε τον περασμένο Αύγουστο, με τη Χεορχίνα να επιβεβαιώνει το ευχάριστο γεγονός δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του εντυπωσιακού μονόπετρου, συνοδευόμενη από τη λιτή λεζάντα: «Δέχομαι».

Φωτογραφίες:

Georgina Rodríguez/Instagram