Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Γυναίκα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, καθώς οι δράστες χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να υποδυθούν τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να αποσπάσουν χρήματα.

Ο δράστης έπεισε το θύμα να καταβάλει χρηματικό ποσό μέσω βιντεοκλήσης, υποσχόμενος ότι η δήθεν φιλανθρωπική ενέργεια θα απέδιδε πολλαπλάσια κέρδη.

Επιτήδειοι χρησιμοποιούν συστηματικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παραποιούν βίντεο και ήχο, εξαπατώντας ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου.

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Θύμα διαδικτυακής απάτης, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ακόμη και η Τεχνητή Νοημοσύνη, έπεσε μια γυναίκα από την Πάτρα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το όνομα και την εικόνα του Κριστιάνο Ρονάλντο για να την πείσουν να τους στείλει χρήματα.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα στην πατρινή εφημερίδα «Γνώμη», η προσέγγιση έγινε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, με τον απατεώνα να εμφανίζεται ως ο γνωστός ποδοσφαιριστής, επικοινωνώντας μαζί της.

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Στην προσπάθειά του να την πείσει ότι πρόκειται πράγματι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, της έστειλε μάλιστα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο Πορτογάλος σταρ να της ζητά να πραγματοποιήσει πληρωμή μέσω IRIS. Σύμφωνα με όσα της είπε, τα χρήματα θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια, καθώς ο Ρονάλντο φέρεται να ήθελε να τη βοηθήσει στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής του δράσης.

Η γυναίκα εξήγησε πώς κατάφερε ο δράστης να την κάνει να πιστέψει ότι συνομιλούσε με τον πραγματικό ποδοσφαιριστή: «Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά, για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του, θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα, 50 ευρώ, δύο φορές. Μάλιστα, για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο, σ’ ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη, σε όλο τον κόσμο. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», μας είπε η ίδια.

Η συγκεκριμένη μορφή απάτης δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων και στο TikTok, κυκλοφορούν περιστατικά στα οποία επιτήδειοι αξιοποιούν τη δημοφιλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα ή ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία από χρήστες.

Για να κάνουν το τέχνασμα πιο πειστικό, αξιοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργώντας παραποιημένα βίντεο και ήχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναπαράγουν τη φωνή του Ρονάλντο και να συγχρονίσουν τις κινήσεις των χειλιών του, παρουσιάζοντάς τον να απευθύνεται δήθεν στους ακολούθους του και να τους ζητά οικονομική βοήθεια.