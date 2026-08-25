Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Άγνωστοι δράστες απέσπασαν το ποσό των 140.000 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου μέσω διαδικτυακής απάτης.

Η υπάλληλος της υπηρεσίας εισήλθε κατά λάθος σε πλαστή ιστοσελίδα, η οποία αποτελούσε πιστή απομίμηση του επίσημου τραπεζικού περιβάλλοντος.

Οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στους κωδικούς ασφαλείας και πραγματοποίησαν δεκάδες παράνομες συναλλαγές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Ασφάλεια Ρεθύμνου διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ η τράπεζα αναζητά τα ίχνη των χρημάτων.

Οι οικονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας ενημερώθηκαν για το περιστατικό και έλαβαν οδηγίες προκειμένου να ενισχύσουν την προσοχή τους στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Φτερά» έγιναν από τραπεζικό λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 140.000 ευρώ, σημαίνοντας συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

140.000 ευρώ «έκαναν φτερά»

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας επιχείρησε να πραγματοποιήσει υπηρεσιακή τραπεζική συναλλαγή.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, η υπάλληλος εισήλθε σε περιβάλλον που έμοιαζε με την επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η υπηρεσία και ολοκλήρωσε τη διαδικασία χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, για πλαστή ιστοσελίδα που είχαν δημιουργήσει οι δράστες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι απατεώνες φέρεται να απέκτησαν πρόσβαση στους κωδικούς του λογαριασμού. Τα ξημερώματα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 συναλλαγές, μέσω των οποίων αφαιρέθηκαν 140.000 ευρώ από τον λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Η απάτη αποκαλύφθηκε μερικές ώρες μετά τις συναλλαγές. Η υπάλληλος που φέρεται να έπεσε θύμα της απάτης, καθώς και ο προϊστάμενός της, έδωσαν καταθέσεις στην Ασφάλεια Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας γνωρίζουν τους κωδικούς πρόσβασης που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το ψεύτικο διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο είχε εισέλθει η υπάλληλος ήταν εξαιρετικά πιστή απομίμηση της επίσημης σελίδας της τράπεζας. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, που έχει αναλάβει την έρευνα, όσο και με την τράπεζα.

Από την πλευρά της, η τράπεζα αναζητεί τα ίχνη των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί πού κατέληξαν τα χρήματα.

Advertisement

Όπως διαπιστώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι απατεώνες έκαναν περίπου 50 συναλλαγές καταφέρνοντας να αποσπάσουν 140.000 ευρώ.

Χθες μόλις διαπιστώθηκε η απάτη έγινε η καταγγελία στις αστυνομικές αρχές ενώ ενημερώθηκε και η τράπεζα.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι οικονομικές υπηρεσίες της περιφέρειας σε όλη την Κρήτη ώστε οι υπάλληλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου ελέγχοντας προσεκτικά τις ιστοσελίδες των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Advertisement