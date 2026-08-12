Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιδήμιοι αποστέλλουν απατηλά μηνύματα SMS παριστάνοντας την Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και τραπεζικά στοιχεία των οδηγών.

Τα μηνύματα περιέχουν συνδέσμους προς πλαστές ιστοσελίδες που μιμούνται την επίσημη πύλη gov.gr, απαιτώντας την άμεση εξόφληση ανύπαρκτων τροχαίων παραβάσεων.

Οι δράστες χρησιμοποιούν το δέλεαρ ενός μικρού προστίμου, το οποίο απειλούν ότι θα αυξηθεί σημαντικά σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής.

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν το άνοιγμα τέτοιων συνδέσμων και να διασταυρώνουν την εγκυρότητα τυχόν παραβάσεων αποκλειστικά μέσω των επίσημων κρατικών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση αποκάλυψης τραπεζικών δεδομένων, οι πολίτες οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα και την Ελληνική Αστυνομία.

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Μια νέα και ιδιαίτερα καλοστημένη ηλεκτρονική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο αυτή τη φορά τους οδηγούς. Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τη σύγχυση που μπορεί να προκαλεί η νέα πραγματικότητα των «έξυπνων» καμερών και των ηλεκτρονικών κλήσεων και στέλνουν SMS που εμφανίζονται ως δήθεν ειδοποιήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το μήνυμα ενημερώνει τον παραλήπτη ότι το αυτοκίνητό του έχει καταγραφεί να διαπράττει τροχαία παράβαση – για παράδειγμα παράνομη στάθμευση ή υπέρβαση ταχύτητας – και τον καλεί να πληρώσει άμεσα το πρόστιμο μέσω συνδέσμου.

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Το «δόλωμα» των 10 ευρώ

Σε χαρακτηριστική περίπτωση που έχει κυκλοφορήσει, το υποτιθέμενο πρόστιμο είναι μόλις 10 ευρώ. Οι απατεώνες μάλιστα προειδοποιούν ότι, εάν δεν καταβληθεί εγκαίρως, μπορεί να αυξηθεί στα 150 ευρώ.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα από τα τεχνάσματα της απάτης. Τα 10 ευρώ είναι ένα ποσό αρκετά μικρό ώστε ο παραλήπτης να σκεφτεί «ας το πληρώσω να τελειώνω», χωρίς να μπει στη διαδικασία να ελέγξει εάν η κλήση είναι πραγματική.

Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο που προδίδει την απάτη: σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον νέο ΚΟΚ δεν προβλέπεται πρόστιμο 10 ευρώ, καθώς η χαμηλότερη σχετική κατηγορία προστίμου είναι στα 30 ευρώ.

Προσοχή στο ψεύτικο gov.gr

Το σημαντικότερο καμπανάκι κινδύνου βρίσκεται στον σύνδεσμο.

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Στο συγκεκριμένο SMS χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική διεύθυνση «govmygr.com», η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να θυμίζει την επίσημη κρατική πύλη. Δεν είναι όμως κρατική ιστοσελίδα.

Η επίσημη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου είναι το gov.gr.

Εάν ο πολίτης πατήσει το link, οδηγείται σε πλαστή ιστοσελίδα, όπου του ζητείται να καταχωρίσει προσωπικά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικής κάρτας για να «εξοφλήσει» την κλήση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για επίθεση phishing, με στόχο την υποκλοπή των δεδομένων και ενδεχομένως την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

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Γιατί η απάτη μπορεί εύκολα να ξεγελάσει

Οι δράστες πατούν πάνω σε μια πραγματική αλλαγή: την αυξανόμενη χρήση καμερών για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων και την ηλεκτρονική ενημέρωση των οδηγών.

Έτσι, ένα SMS για κάποια παράβαση δεν φαίνεται πλέον τόσο παράξενο όσο θα φαινόταν πριν από μερικά χρόνια. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτή την εξοικείωση των πολιτών με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

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Μάλιστα, η απάτη δεν περιορίζεται στην παράνομη στάθμευση. Μπορεί να εμφανιστεί με διαφορετικό πρόστιμο, άλλη υποτιθέμενη παράβαση ή διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τι πρέπει να κάνουμε εάν λάβουμε τέτοιο SMS

Δεν πατάμε τον σύνδεσμο του μηνύματος και, κυρίως, δεν καταχωρούμε αριθμό κάρτας, κωδικούς τραπεζικής σύνδεσης ή άλλα προσωπικά στοιχεία.

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Οποιαδήποτε πληροφορία για πραγματική παράβαση πρέπει να ελέγχεται ανεξάρτητα μέσω των επίσημων κρατικών υπηρεσιών και όχι από το link που μας στέλνει ένα SMS.

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Εάν κάποιος έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο και έχει καταχωρίσει στοιχεία τραπεζικής κάρτας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα, πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την τράπεζά του και να ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία.

Η συγκεκριμένη απάτη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι οι ηλεκτρονικοί απατεώνες προσαρμόζονται γρήγορα σε κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία. Και πολλές φορές η καλύτερη άμυνα είναι η πιο απλή: δεν πληρώνουμε ποτέ ένα πρόστιμο από σύνδεσμο που έφτασε απροειδοποίητα στο κινητό μας χωρίς προηγουμένως να ελέγξουμε ότι είναι γνήσιο.

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