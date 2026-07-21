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Στο στόχαστρο επιτήδειων βρίσκεται το όνομα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς κάνει την εμφάνισή της μια νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο την απόσπαση προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με τον τρόπο δράσης τους, οι δράστες πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι ότι επικοινωνούν εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέσω αυτοματοποιημένου ηχογραφημένου μηνύματος ενημερώνουν ψευδώς ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητας του παραλήπτη, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να υποκλέψουν προσωπικά ή οικονομικά δεδομένα.

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