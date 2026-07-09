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Στα χέρια των αστυνομικών Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, βρίσκεται ένας 50χρονος, ο οποίος συνελήφθη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, γιατί κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος γυναίκας, με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται. Η λεία που φέρεται να αποκόμισε ο συλληφθείς και οι συνεργοί του ανέρχεται στις 200.000 ευρώ.

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Το χρονικό

Το περασμένο Σάββατο, 4 Ιουλίου, ο 50χρονος και οι άγνωστοι μέχρι στιγμής συνεργοί του τηλεφώνησαν σε μια 71χρονη γυναίκα. Προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισαν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος «διαρροής» ρεύματος. Με αυτό το ανυπόστατο πρόσχημα, της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή της σε μια σακούλα και να τα τυλίξει με αλουμινόχαρτο για να προστατευτούν. Η ηλικιωμένη πείστηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να κάνουν «φτερά» με μια λεία που αγγίζει τις 200.000 ευρώ.

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Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή, όσο και σε σπίτια του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Ο 50χρονος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς έχει ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.