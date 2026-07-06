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Οι δράστες χρησιμοποίησαν ψευδή στοιχεία για δήθεν τροχαίο ατύχημα συγγενικού προσώπου, αλλά η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε στον εντοπισμό τους.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό που είχε παραλάβει ο ένας δράστης και το επέστρεψαν στον νόμιμο κάτοχό του.

Ο δεύτερος συνεργός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στην κατοχή του αντικείμενα από παλαιότερη απάτη που διαπράχθηκε στη Θεσπρωτία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

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Στα χέρια των αστυνομικών αρχών στη Χαλκιδική έπεσαν δύο μέλη σπείρας, τα οποία προσπάθησαν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά έναν ηλικιωμένο, με σκοπό να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 85 χιλιάδων ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ένας άγνωστος άνδρας κάλεσε στο τηλέφωνο τον ηλικιωμένο. Προσποιούμενος τον ιατρό, τον ενημέρωσε ψευδώς ότι η κόρη του είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ότι χρειαζόταν επειγόντως 85.000 ευρώ για να υποβληθεί σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, για να κάμψουν τις αντιστάσεις του θύματος και να γίνουν πιο πειστικοί, στο τηλέφωνο παρενέβη και μια γυναίκα συνεργός, η οποία έκλαιγε προσποιούμενη την κόρη του.

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Παρά το γεγονός ότι οι δράστες δεν κατάφεραν αρχικά να ολοκληρώσουν την απάτη τους, η σπείρα άλλαξε αμέσως στρατηγική. Ένα άλλο μέλος του κυκλώματος τηλεφώνησε εκ νέου στον ηλικιωμένο, αυτή τη φορά παριστάνοντας τον αστυνομικό.

Ισχυρίστηκε ότι οι αρχές γνώριζαν ήδη για την απόπειρα απάτης σε βάρος του και τον καθοδήγησε να αφήσει τα χρήματα έξω από το σπίτι του, δήθεν στο πλαίσιο «στημένης επιχείρησης» για τη σύλληψη των κακοποιών. Η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε τελικά στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο εμπλεκόμενων προσώπων.

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Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκε ο αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος παρέλαβε το χρηματικό ποσό και συνελήφθη.

Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Κατασχέθηκε και ένα όχημα ιδιοκτησίας του.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη αργότερα την ίδια μέρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών, ένας ημεδαπός άνδρας, συνεργός του ανωτέρω συλληφθέντα στην προσπάθεια εξαπάτησης του ηλικιωμένου.

Από την κατοχή του κατασχέθηκαν ρολόγια, κοσμήματα και χαρτονομίσματα ξένου νομίσματος τα οποία όπως προέκυψε από την ερευνά, απέσπασε από ηλικιωμένη χρησιμοποιώντας παρόμοια μεθοδολογία εξαπάτησης που έγινε στις 2 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Θεσπρωτίας. Κατασχέθηκε ακόμη ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στην κατοχή του και ένα όχημα ιδιοκτησίας του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.