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Οι δράστες την καθοδήγησαν να βγάλει εκτός του σπιτιού της χρήματα και πολύτιμα κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή.

Η αξία των κλοπιμαίων, που περιλαμβάνουν διαμάντια, πολύτιμους λίθους και μετάλλια, εκτιμάται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η παθούσα εκτιμά ότι οι απατεώνες την παρακολουθούσαν, καθώς το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την επίσκεψή της σε υποκατάστημα εταιρείας ενέργειας.

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Γνωστή εφοπλίστρια εξαπατήθηκε από σπείρα, η οποία την έπεισε να βγάλει εκτός σπιτιού κοσμήματα, χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα αξίας, με πρόσχημα μια επικείμενη έκρηξη στην κατοικία της.

Όλα ξεκίνησαν στις 22 Ιουνίου, όταν η άτυχη γυναίκα επισκέφθηκε υποκατάστημα εταιρείας ενέργειας για να διευθετήσει έναν λογαριασμό ύψους 1.000 ευρώ, με τον υπάλληλο να της ζητά να επιστρέψει την επόμενη ημέρα για επανέλεγχο.

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Η τεράστια απάτη

Οι υπάλληλοι που υποδύθηκαν τους τεχνικούς από τη ΔΕΗ τηλεφώνησαν αρχικά στη γυναίκα, αμέσως μετά την επιστροφή της από υποκατάστημα εταιρείας ενέργειας.

Περιγράφοντας τις στιγμές που οδήγησαν στην κλοπή-μαμούθ, το θύμα της τηλεφωνικής απάτης ανέφερε τα εξής: «Το πρωί εκείνης της μέρας είχα πάει στο υποκατάστημα γιατί είχα ένα πρόβλημα με ένα λογαριασμό. Τους εξήγησαν τι είναι και μου είπαν ότι θα με πάρουν τηλέφωνο για να δούμε πώς θα το λύσουμε».

Η επίσκεψή της συνέπεσε με το τηλεφώνημα που δέχθηκε αμέσως μόλις επέστρεψε στο σπίτι της. Αυτός ήταν ο παράγοντας που την έφερε σε πανικό. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς ισχυρίστηκαν ότι επίκειται ατύχημα στο ακίνητο.

Η παθούσα εξήγησε στην αστυνομία τη μεθοδολογία τους: «Σας τηλεφωνούμε από τη ΔΕΗ, για να σας βοηθήσουμε να τακτοποιηθεί ο λογαριασμός. Εκεί την έπαθα! Τον πίστεψα! Μου μιλούσε πολλή ώρα και μου είπε ότι θα γίνει μία έκρηξη και πρέπει να βγάλω έξω από το σπίτι ό,τι έχω σε χρήματα και σε κοσμήματα και σε μέταλλο, σε χρυσό, γιατί ειδάλλως θα γίνει μία έκρηξη».

Πρόκειται για μία από τις αμέτρητες τηλεφωνικές απάτες όπου επιτήδειοι υποδύονται τεχνικούς της ΔΕΗ εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες. Το γεγονός ότι η γυναίκα είχε επισκεφτεί λίγες ώρες νωρίτερα εταιρεία ρεύματος ενίσχυσε την πειθώ των απατεώνων.

«Κι εγώ σαν κουτή τον πίστεψα. Έβγαλα όλα τα πράγματα έξω. Όλα τα κοσμήματά μου. Αυτός άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα, δεν τον είδα, τα πήρε κι έφυγε. Πάντως εμένα με πήραν τηλέφωνο στο σταθερό, στο σπίτι. Από ποιον αριθμό δεν το πρόσεξα από την ταραχή μου. Που σημαίνει ότι ίσως με παρακολουθούσαν για να ξέρουν ότι βγήκα και γύρισα από τη ΔΕΗ, γιατί μόλις μπήκα σπίτι με πήρανε τηλέφωνο», λέει.

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Κάπως έτσι κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα με διαμάντια και ημιπολύτιμες πέτρες η αξία των οποίων μπορεί να ξεπερνά και το 1 εκατομμύριο.

«Είναι κοσμήματα μεγάλης αξίας, πολύ μεγάλης αξίας. Τα είχα στο σπίτι κρυμμένα σε μέρος που κανείς δεν θα μπορούσε να τα βρει. Όλα τα πήρε, όλα. Και διαμάντια, πολύ, πολύ βαριά κοσμήματα. Τα είχα φέρει από την Αγγλία, γιατί έλεγα ότι θα ζήσω πιο πολύ στην Ελλάδα και την έπαθα. Τώρα κάνω την λίστα των κλοπιμαίων για να τους την πάω στην αστυνομία μήπως καταφέρουν να εντοπίσουν τα πιο ιδιαίτερα τουλάχιστον, που δεν θα μπορούσε να τα έχει κάποιος άλλος».

Τι ανέφερε ο Καλλιακμάνης

Η αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν είναι πολύ μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει κομμάτια με διαμάντια και πολύτιμους λίθους. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, έδωσε μια εικόνα των κλοπιμαίων μιλώντας στην εκπομπή «Live News»: «Τα δύο μόνο δαχτυλίδια κόστιζαν 200.000 ευρώ. Όλα είναι διαμάντια η αξία ανεκτίμητη. Μεταξύ των όσων πήραν οι δράστες από την εφοπλίστρια ήταν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο Βασιλιάς Κάρολος».

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