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Θύμα εξαπάτησης από αλλοδαπούς έπεσε ίσως η πιο γνωστή Ελληνίδα ιδιοκτήτρια εφοπλιστικής εταιρείας, οι οποίοι κατάφεραν να της αποσπάσουν από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας 4.000.000 ευρώ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι απατεώνες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εφοπλιστικής εταιρείας και της τράπεζας τους εξωτερικού, με την οποία συνεργάζεται, μέσω μίας παραπλανητικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έμοιαζε με την εταιρική, ενώ εξέδωσαν και πλαστές εντολές πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχαν να μεταφέρουν τέσσερα εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό με έδρα τη Βουλγαρία.

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Η εφοπλίστρια υπέβαλε καταγγελία στις ελληνικές αστυνομικές αρχές και έτσι κατάφερε να ανακτήσει όλο το χρηματικό ποσό, ενώ τα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού και του διαχειριστή του, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.