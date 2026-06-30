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Ο καταδικασθείς εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη των επενδυτών του για να χρηματοδοτήσει τον προσωπικό του πολυτελή τρόπο ζωής και ακριβά περιουσιακά στοιχεία.

Οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν στον Γκουό κατηγορίες για εκβιασμό, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του περί πολιτικού ακτιβισμού.

Η δικαστής Αναλίσα Τορρες τόνισε ότι ο επιχειρηματίας εκμεταλλεύτηκε άτομα που υποστήριζαν τον αγώνα του κατά του κινεζικού καθεστώτος.

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Ο Γκουό Γουένγκουι, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Κίνας, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης στις ΗΠΑ για απάτη δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο πρώην μεγιστάνας ακινήτων έφυγε από την Κίνα για τις ΗΠΑ το 2017, όπου επανεφηύρε τον εαυτό του ως επικριτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και δημιούργησε ένα πιστό διαδικτυακό κοινό.

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Αλλά ο Γκουό αργότερα καταδικάστηκε με κατηγορίες για εκβιασμό, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Η δικαστής του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Αναλίσα Τορρες, δήλωσε ότι ο Γκουό «εκμεταλλεύτηκε όσους επιδίωκαν να φέρουν τη Δημοκρατία στην Κίνα», παίρνοντας τα χρήματά τους για να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του.

Ο Γκουό – ο οποίος είναι γνωστός με διάφορα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των Μάιλς Γκουό και Χο Γουάν Κγουόκ – καταδικάστηκε σε μια αίθουσα δικαστηρίου γεμάτη με υποστηρικτές του.

Ο Αμερικανός δικηγόρος Σιν Μπάκλεϊ δήλωσε στο BBC: «Αντί να είναι ικανοποιημένος με τις πολλές νόμιμες ευκαιρίες που του δόθηκαν, ο Γκουόεκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που χιλιάδες είχαν δείξει σε αυτόν για τη δική του απληστία».

«Η ποινή δείχνει ότι η φήμη και ο πλούτος δεν σε τοποθετούν πάνω από το νόμο και ότι οι απατεώνες που στοχοποιούν οικογένειες για να πλουτίσουν θα αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες», δήλωσε ο Μπάκλεϊ.

Πριν φύγει από την Κίνα, ο Γκούο δημιούργησε περιουσία ως κατασκευαστής ακινήτων και είχε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση της χώρας. Αλλά ζήτησε άσυλο στις ΗΠΑ αφού κατηγορήθηκε από κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους για διαφθορά.

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Ο Γκουό έγινε επικριτής του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κίνας και καλλιέργησε ένα ευρύ διαδικτυακό κοινό μεταξύ της κινεζικής κοινότητας στις ΗΠΑ.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι συγκέντρωσε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από διαδικτυακούς ακολούθους, οι οποίοι τον ακολούθησαν σε επενδυτικά επιχειρήματα και σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα μεταξύ 2018 και 2023.

Τα χρήματα που συγκέντρωσε χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του πολυτελούς τρόπου ζωής του, ο οποίος περιελάμβανε μια έπαυλη 50.000 τετραγωνικών ποδιών, μια Lamborghini αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων και ένα γιοτ αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων, είπαν.

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Ο Γκουό αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον πολιτικό του ακτιβισμό.

Είχε χτίσει δεσμούς με άλλους επικριτές της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον, πρώην συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπάνον και ο Γκουό εμφανίζονταν συχνά σε διαδικτυακά βίντεο και, το 2020, ξεκίνησαν μια εκστρατεία με τίτλο «Το Νέο Ομοσπονδιακό Κράτος της Κίνας», με στόχο την ανατροπή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Αργότερα εκείνο το έτος, ο Μπάονον συνελήφθη στο γιοτ του Γκουό στο Κονέκτικατ. Ο Μπάνον κατηγορήθηκε σε μια άσχετη υπόθεση για απάτη σε ένα φερόμενο σχέδιο εξαπάτησης ατόμων που χρηματοδότησαν μια μη κερδοσκοπική εταιρεία για την κατασκευή ενός τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Ο Μπάνον ομολόγησε την ενοχή του σε δικαστήριο του Μανχάταν και καταδικάστηκε σε ποινή αποφυλάκισης υπό όρους, τριών ετών. Αντιμετωπίζει επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες για την εκστρατεία για το τείχος, αφού κατηγορήθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο, αλλά η δίωξη σταμάτησε αφού ο Τραμπ του έδωσε χάρη τις τελευταίες ώρες της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο.

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