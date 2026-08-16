Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς ο Πορτογάλος σταρ διανύει το 41ο έτος της ηλικίας του και γνωρίζει ότι το τέλος της μυθικής του καριέρας πλησιάζει.
Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα αποσυρθεί, αλλά πότε θα αποφασίσει να βάλει τέλος στην αγωνιστική του πορεία.
Ο ίδιος, μιλώντας στη Vogue, αποκάλυψε πώς σκέφτεται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του και έδωσε τη δική του απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί εδώ και καιρό τους φίλους του ποδοσφαίρου.
«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά» θα τονίσει, εξηγώντας πως η νέα σεζόν με την Αλ Νασρ ίσως να αποτελέσει και το κύκνειο άσμα του στο ποδόσφαιρο.
«Έχω χαρτογραφήσει το μέλλον μου» θα συνεχίσει. «Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ, που είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα.
Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μία ασχολία.
Θέλω επίσης να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ, που μου αρέσει πολύ, και να συνεχίσω να απολαμβάνω όσα έχω κερδίσει — όσα έχουμε κερδίσει. Γιατί, στο κάτω κάτω, ήταν 25 χρόνια με πολλές θυσίες» καταλήγει.