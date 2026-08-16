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Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς ο Πορτογάλος σταρ διανύει το 41ο έτος της ηλικίας του και γνωρίζει ότι το τέλος της μυθικής του καριέρας πλησιάζει.

Έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα αποσυρθεί, αλλά πότε θα αποφασίσει να βάλει τέλος στην αγωνιστική του πορεία.

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Ο ίδιος, μιλώντας στη Vogue, αποκάλυψε πώς σκέφτεται το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του και έδωσε τη δική του απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί εδώ και καιρό τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Cristiano Ronaldo has admitted this is "probably his last year of football" as he detailed his thoughts on retirement in an interview with Vogue 🗣️ pic.twitter.com/SIdMWUK9JM August 16, 2026

«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά» θα τονίσει, εξηγώντας πως η νέα σεζόν με την Αλ Νασρ ίσως να αποτελέσει και το κύκνειο άσμα του στο ποδόσφαιρο.

«Έχω χαρτογραφήσει το μέλλον μου» θα συνεχίσει. «Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ, που είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα.

🚨Cristiano Ronaldo to Vogue :



“I have my future all mapped out.

Football will leave a big hole…

I want to travel more, play padel, enjoy what we’ve earned.”



And the line that hits hardest:



“This is probably my last year of football.”



🐐 preparing his exit. pic.twitter.com/1npJPc1q1s — Rajat Jain (@RajatJain) August 16, 2026

Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μία ασχολία.

Θέλω επίσης να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ, που μου αρέσει πολύ, και να συνεχίσω να απολαμβάνω όσα έχω κερδίσει — όσα έχουμε κερδίσει. Γιατί, στο κάτω κάτω, ήταν 25 χρόνια με πολλές θυσίες» καταλήγει.