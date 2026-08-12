Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε την επί σχεδόν 10 χρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, σε μια ιδιωτική τελετή που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Πορτογαλία.

Ο 41χρονος σταρ του ποδοσφαίρου και το 32χρονο μοντέλο ενώθηκαν με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας, σε μια «ιδιωτική και προσωπική στιγμή», παρουσία των πέντε παιδιών τους.

Advertisement

Advertisement

Ο Ρονάλντο έκανε γνωστό τον γάμο τους μέσα από ανάρτησή του, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τα χέρια του ζευγαριού, στα οποία πλέον φορούν τις βέρες τους. Οι δυο τους είναι μαζί από το 2017, ενώ πριν από έναν χρόνο η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα τους.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί πέντε παιδιά: τα 9χρονα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο, την 8χρονη Αλάνα, την 4χρονη Μπέλα, καθώς και τον 16χρονο Κριστιάνο Τζούνιορ, τον οποίο ο Ρονάλντο απέκτησε από προηγούμενη σχέση.

Μαζί με την Μπέλα είχε γεννηθεί και ο δίδυμος αδελφός της, Έιντζελ, ο οποίος, ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.