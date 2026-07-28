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Το γεγονός ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 40 του χρόνια αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού στον χώρο του ποδοσφαίρου. Χάρη στη σκληρή δουλειά, την αυστηρή πειθαρχία και την αφοσίωσή του στη φυσική του κατάσταση, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συνεχίζει να βρίσκεται σε κορυφαία επίπεδα, αψηφώντας το πέρασμα του χρόνου.

Age 30 Age 40 pic.twitter.com/tBZPzWWa30 Advertisement Advertisement July 25, 2026

Αρκετοί ποδοσφαιριστές έχουν παρατείνει την καριέρα τους μέχρι την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, ωστόσο λίγοι έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τη σωματική τους εικόνα σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο ο Ρονάλντο. Η σύγκριση μιας πρόσφατης φωτογραφίας του με αντίστοιχη από πριν από περίπου δέκα χρόνια είναι ενδεικτική της εξέλιξής του.

Δεν είναι τυχαίο ότι μια σχετική εικόνα, η οποία κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, έχει γίνει viral, καθώς αναδεικνύει πως το σώμα του CR7 εμφανίζεται ακόμη πιο γραμμωμένο και μυώδες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.