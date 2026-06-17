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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδειξε για μία ακόμα φορά σε πόσο καλή φυσική κατάσταση είναι δημοσιεύοντας φωτογραφίες χωρίς μπλούζα στο Instagram.

Ο 41χρονος Πορτογάλος επιθετικός φιλοδοξεί να γράψει ιστορία, καθώς επιδιώκει να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα. «Πηγαίνουμε αγώνα με τον αγώνα, αλλά όχι με την προσδοκία να τα κερδίσουμε όλα. Πρέπει να πάμε βήμα -βήμα. Ένα καλό ξεκίνημα είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε ο Ρονάλντο.

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Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Πορτογαλίας, Μπρούνο Φερνάντες, δήλωσε ότι ο Ρονάλντο αισθάνεται την πίεση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ομάδας του, για την οποία πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε να κερδίσει τη διοργάνωση.

Όπως είπε, όλοι οι συμπαίκτες του μεγάλωσαν παρακολουθώντας τον να αγωνίζεται και θεωρούν τιμή τους να βρίσκονται στο πλευρό του. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο έμπειρος επιθετικός παραμένει ενθουσιασμένος, όπως και στις προηγούμενες συμμετοχές του σε Μουντιάλ, και όλοι οι συναθλητές του θα τον στηρίξουν.

Θερμά λόγια για τον Ρονάλντο είχε και ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ο Ισπανός τεχνικός χαρακτήρισε τον Κριστιάνο «εκτελεστή» στην επίθεση της Πορτογαλίας, τονίζοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά μέλη της ομάδας.

«Είναι ένα πρότυπο. Ένας εμβληματικός παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για νέους αθλητές και παιδιά, άνδρες και γυναίκες, που αρχίζουν να νιώθουν την αγάπη για το ποδόσφαιρο στους δρόμους. Μπορεί να είναι το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο του, αλλά μοιάζει σαν το πρώτο του όσον αφορά την ένταση και τα συναισθήματά του. Είναι έτοιμος να ηγηθεί της ομάδας και είναι τόσο απαραίτητος. Είναι ο επιθετικός. Μπορεί να ανοίξει χώρους για άλλους παίκτες. Είναι ένας παίκτης με εξαιρετικά στατιστικά – εξαιρετικούς αριθμούς», είπε.

Γιατί ανησυχούν οι φαν

Παρόλα αυτά, δεν λείπουν και οι αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ο Ρονάλντο στα 41 του θα καταφέρει να ενισχύσει την ομάδα του.

Υπενθυμίζεται ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ σημείωσε μόλις ένα γκολ, ενώ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του όταν αντικαταστάθηκε σε αγώνα με τη Νότια Κορέα και στη συνέχεια έμεινε στον πάγκο σε νοκ άουτ αναμέτρηση με την Ελβετία. Επιπλέον, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 δεν κατάφερε να σκοράρει, κάτι που συνέβη στη καριέρα του για πρώτη φορά σε συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Ρονάλντο έδειξε πρόσφατα ωστόσο ότι εξακολουθεί να είναι σε υψηλό επίπεδο καθώς σκόραρε οκτώ γκολ στην πορεία της Πορτογαλίας προς την κατάκτηση του UEFA Nations League το 2025. Παράλληλα, κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία με την Αλ-Νασρ πετυχαίνοντας 28 γκολ, τα περισσότερα που έχει σκοράρει παίκτης στην ιστορία του συλλόγου.



