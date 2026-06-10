Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά για να γράψει ιστορία αφού θα συμμετάσχει στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του και σε δηλώσεις που έκανε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για 7ο.

Η Εθνική Πορτογαλίας θα προσπαθήσει να προσφέρει στον Κριστιάνο Ρονάλντο την κατάκτηση του πρώτου Μουντιάλ της καριέρας του, καθώς είναι στα φαβορί της διοργάνωσης, όμως ο CR7, ίσως να έχει ακόμα μία ευκαιρία το 2030, σύμφωνα με τις δηλώσεις του.

Advertisement

Advertisement

«Δεν έχω αποκλείσει ακόμα εντελώς το ενδεχόμενο να παίξω και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Αν στα 41 μου είμαι σε θέση να σκοράρω σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, τότε ίσως μπορώ να συνεχίσω να το κάνω για μερικά ακόμα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο στις δηλώσεις του.

Ο Πορτογάλος στο Μουντιάλ του 2030 που θα φιλοξενηθεί από Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία θα είναι 45 χρονών και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και στην εντός έδρας διοργάνωση.