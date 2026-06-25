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Ούτε η παγκόσμια φήμη του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν στάθηκε αρκετή για να τον γλιτώσει από τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας σε αεροδρόμιο της Φλόριντα των ΗΠΑ, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ.

Κατά την αναχώρηση της εθνικής Πορτογαλίας για τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων απέναντι στην Κολομβία, ο Ρονάλντο υποβλήθηκε σε ενδελεχή έλεγχο από τις αρχές ασφαλείας. Ο 41χρονος επιθετικός κλήθηκε να αφαιρέσει την τσάντα ώμου του και να περάσει από όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, χωρίς καμία εξαίρεση.

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🇵🇹 Security asked Cristiano Ronaldo to check his bags. He jokingly started taking off his glasses too.😭😭 pic.twitter.com/vRuJFzpYPv — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) June 24, 2026

Η αυστηρότητα των ελέγχων φάνηκε να τον εκπλήσσει, με τον ίδιο να αστειεύεται κάποια στιγμή, ρωτώντας αν έπρεπε να βγάλει ακόμη και το πολυτελές ρολόι και τα γυαλιά ηλίου του. Το σχόλιό του προκάλεσε χαμόγελα, χωρίς ωστόσο να αλλάξει το παραμικρό στις διαδικασίες.

Το περιστατικό έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς φιλάθλους να σχολιάζουν ότι αποτελεί ένδειξη των ιδιαίτερα αυστηρών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.