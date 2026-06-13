Συγκινητική συνάντηση του Ρονάλντο με θαυμάστρια στην προπόνηση της Πορτογαλίας (Φωτό από Χ)

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κάνει προπόνηση. Ο κορυφαίος σταρ έκανε πραγματικότητα το όνειρος της Βελγίδας creator Σελίν Ντεπτ που είναι γνωστή για τις συνεργασίες της με τα παγκόσμια ονόματα της μπάλας. Η Ντνπτ βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το είδωλό της, με την αντίδρασή της να γίνεται viral.

Η συνάντηση του Ρονάλντο με τη Βελγίδα creator Σελίν Ντεπτ

Η νεαρή influencer δεν άντεξε τη συναισθηματική φόρτιση και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδε τον Πορτογάλο σταρ να κατευθύνεται προς το μέρος της.

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Ο Ρονάλντο, διατηρώντας την απόλυτη ψυχραιμία του αλλά και δείχνοντας εξαιρετικά ευγενικά αντανακλαστικά, τη ρώτησε αμέσως: «Τι θέλεις να κάνουμε;».

🚨تفاصيل لقاء معجبة كريستيانو رونالدو "سيلين ديبت" — مترجم:



كريستيانو: "لا تبكي. بعد كل هذا الوقت الذي تتابعينني فيه، سعيد بلقائك، ماذا تريدين أن نفعل؟"



سيلين: "قبل كل شيء، شكرًا لكل شيء على الإطلاق. هل يمكننا التقاط صورة؟"



كريستيانو: "بالطبع، لكن (امسحي دموعك). أنتِ جميلة !"… pic.twitter.com/kkzSGS1CM4 June 12, 2026

Η Σελίν, φανερά τρακτισμένη και ανάμεσα σε λυγμούς, κατάφερε απλώς να ψελλίσει: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα. Μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία;».

Η ατάκα του Ρονάλντο: «Φυσικά, αλλά σκούπισε τα δάκρυά σου, είσαι όμορφη, πολύ όμορφη». Η Βελγίδα content creator, χωρίς να μπορεί να αρθρώσει άλλη λέξη μετά το κομπλιμέντο του 41χρονου άσου, πόζαρε για το πολυπόθητο κλικ, εξασφαλίζοντας ένα από τα πιο ξεχωριστά ενθύμια της ζωής της.