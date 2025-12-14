Ο Βιν Ντίζελ έριξε μεγάλη «βόμβα» τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/12) καθώς ανακοίνωσε μέσω των social media Κριστιάνο Ρονάλντο για τα γυρίσματα του νέου Fast & Furious.

Ο 58χρονος ηθοποιός, που έχει συμμετάσχει σε όλες τις ταινίες του χολιγουντιανού σίκουελ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία που είναι μαζί με τον CR7, βάζοντας τέλος στις φήμες και επιβεβαιώνοντας με τον πλέον επίσημο τρόπο την συμμετοχή του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην πολυαναμενόμενη ταινία.

Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε έντονη φημολογία για ενδεχόμενη συμμετοχή του Ρονάλντο στο νέο Fast & Furious, ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναφέρεται επίσημα σε αυτό κάποιος από τους συντελεστές της ταινίας, ειδικά αν μιλάμε για τον Βιν Ντίζελ, έναν εκ των βασικών πρωταγωνιστών.

«Όλοι ρωτούσαν αν θα είναι στο Fast… Πρέπει να σας πω ότι είναι αλήθεια. Γράψαμε έναν ρόλο γι’ αυτόν», έγραψε ο Βιν Ντίζελ στον λογαριασμό του στο Instagram, γεγονός που προκάλεσε χαμό στα σχόλια, με δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές να μην μπορούν να συγκρατήσουν την χαρά τους.