«Ήμουν μικρός, αδύναμος και με στραβά δόντια», είχε παραδεχθεί κάποτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θυμούμενος τον εαυτό του στα 18 του, όταν μετακόμισε στο Ολντ Τράφορντ το 2003.

Σήμερα, στα 40 του, ο Πορτογάλος σταρ κάθε άλλο παρά θυμίζει τον νεαρό που ξεκινούσε τότε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Με μια περιουσία που φτάνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, μετρώντας τίτλους, διακρίσεις και πρόσφατα την πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Χεορχίνα με ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι, ο Ρονάλντο έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και της showbiz.

Η αθλητική του πειθαρχία και το υψηλής έντασης πρόγραμμα προπόνησης έχουν διατηρήσει το σώμα του σε άριστη κατάσταση, ενώ η επιβλητική του παρουσία τον έχει καθιερώσει και ως μοντέλο εσωρούχων. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί, η εικόνα του φαίνεται να έχει ενισχυθεί και από αισθητικές παρεμβάσεις.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που σήμερα αγωνίζεται στην Αλ-Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, συνεχίζει να εντυπωσιάζει όχι μόνο με τις επιδόσεις του στο γήπεδο αλλά και με την επιβλητική του εμφάνιση. Η άψογη σωματική του διάπλαση τον έχει αναδείξει ακόμη και σε μοντέλο εσωρούχων, ενώ το μυστικό της φόρμας του είναι ένα εξαντλητικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η εικόνα του φαίνεται να έχει ενισχυθεί και από αισθητικές παρεμβάσεις.

Η μύτη

Ο κορυφαίος πλαστικός χειρουργός της Νέας Υόρκης, Δρ. Ελί Λεβίν, μιλώντας στη Daily Mail, παρατηρεί «σημαντικές αλλαγές» στη μύτη του Ρονάλντο που παραπέμπουν σε ρινοπλαστική. Όπως εξηγεί, η γέφυρα είναι πλέον πιο εκλεπτυσμένη και τα πλαϊνά τοιχώματα εμφανώς στενότερα, κάτι που δείχνει πιθανή αναμόρφωση τόσο στον χόνδρο όσο και στα ρινικά οστά.

Το χαμόγελο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του Ρονάλντο είναι το εκτυφλωτικό του χαμόγελο. Όταν έφτασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από 20 χρόνια, φορούσε σιδεράκια και τα δόντια του είχαν κενά. Σήμερα, με απόλυτα λευκά και συμμετρικά δόντια, η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Ο Δρ. Λεβίν θεωρεί ότι εκτός από πορσελάνινες όψεις, πιθανόν έγιναν και επεμβάσεις για να μειωθεί η ορατότητα των ούλων — είτε με Botox είτε με χειρουργική μετακίνηση της άνω οδοντοστοιχίας.

Το λείο πρόσωπο

Στα 40 του, το μέτωπο, τα μάγουλα και τα βλέφαρα του Ρονάλντο δείχνουν αψεγάδιαστα. Ο Δρ. Λεβίν εκτιμά ότι αυτό οφείλεται σε Botox, το οποίο λειαίνει τις ρυτίδες και διαρκεί 3–4 μήνες, αλλά και σε πιθανή ανόρθωση φρυδιών ή ανάπλαση με λέιζερ. Μάλιστα, η ενδοσκοπική ανόρθωση φρυδιών αφήνει μικροσκοπικές ουλές που κρύβονται εύκολα κάτω από τη γραμμή των μαλλιών.

Τα ζυγωματικά

Τα ψηλά ζυγωματικά του ίσως έχουν ενισχυθεί με fillers ή λιπομεταφορά, καθώς παραμένουν εντυπωσιακά χωρίς τα σημάδια γήρανσης που θα περίμενε κανείς.

Τα μαλλιά

Η γραμμή των μαλλιών του παραμένει αναλλοίωτη εδώ και δύο δεκαετίες. Ο ειδικός δεν αποκλείει θεραπείες όπως PRP ή ακόμη και μεταμόσχευση, αν και παραδέχεται ότι ο Ρονάλντο μπορεί απλώς να διαθέτει εξαιρετική γενετική.

Το κόστος

Σύμφωνα με τον Δρ. Λεβίν, το συνολικό κόστος των αισθητικών παρεμβάσεων του Ρονάλντο θα μπορούσε να ξεπερνά τις 100.000 δολάρια και ενδεχομένως να φτάνει τα 250.000 δολάρια.

Πηγή: Daily Mail

