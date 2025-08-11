Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε τελικά πρόταση γάμου στην επί χρόνια κοπέλα του, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ… μ’ ένα από τα μεγαλύτερα διαμαντένια δαχτυλίδια που θα δείτε ποτέ!!!

Η Χεορχίνα μέσω της σελίδας της στο Instagram το απόγευμα της Δευτέρας μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα … δείχνοντας το τεράστιο δαχτυλίδι που της έδωσε ο CR7 αφού της έκανε την πρόταση γάμου.

“Ναι, δέχομαι”, έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας του χεριού της με το δαχτυλίδι. “Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου”.

Η Ροντρίγκεζ έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν με ένα δαχτυλίδι στο ίδιο δάχτυλο … αν και οι δυο τους δεν είχαν ποτέ ανακοινώσει δημοσίως τα σχέδιά τους να παντρευτούν μέχρι τη Δευτέρα.

Ο Ρονάλντο δήλωσε πρόσφατα ότι απλώς περίμενε “την κατάλληλη στογμή” για να της κάνει πρόταση γάμου.

“Θα μπορούσε να είναι σε ένα χρόνο”, δήλωσε ο θρύλος του ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για ένα επεισόδιο της σειράς του Netflix “I Am Georgina”, “ή θα μπορούσε να είναι σε έξι μήνες ή θα μπορούσε να είναι σε ένα μήνα. Είμαι 1.000% σίγουρος ότι θα συμβεί”.

Οι δυο τους είναι αχώριστοι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία από τότε που γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2016 ενώ έχουν αποκτήσεις δύο παιδιά.

Εμείς απλά να τους ευχηθούμε βίον ανθόρπαστον!