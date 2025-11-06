Η συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν έχει δώσει αρκετές ειδήσεις, μέσω των teaser που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ο “CR7” αποτελεί τον πρώτο δισεκατομμυριούχο ποδοσφαιριστή, στην ιστορία του αθλήματος κι έτσι το συγκεκριμένο ορόσημο, δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο.

«Ήξερα ότι αυτό θα συνέβαινε, ήμουν προετοιμασμένος. Ήταν θέμα χρόνου. Όταν έφτασα το 1 δισεκατομμύριο, ένιωσα σαν να κέρδιζα μια Χρυσή Μπάλα. Ήταν ένας από τους στόχους μου, πέρα από τα τρόπαια και τις διακρίσεις στο ποδόσφαιρο», είπε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν.

Όταν ο άγγλος δημοσιογράφος ρώτησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ποιο είναι το πιο ακριβό πράγμα που έχει αγοράσει στη ζωή του, ο 39χρονος Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ χαμογέλασε και απάντησε χωρίς δισταγμό:

«Το πιο ακριβό πράγμα που έχω αγοράσει ποτέ; Ένα αεροπλάνο, ναι. Έχω τα δικά μου αεροπλάνα από τότε που ήμουν 30 ετών, αλλά πριν από έναν χρόνο τα ανανέωσα και ήταν αρκετά ακριβό. Είναι ένα Bombardier Global Express 6500 και κόστισε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ»

Όπως αποκάλυψε, το αεροπλάνο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, ενώ αποτελεί το αγαπημένο του μέσο μετακίνησης ανάμεσα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νότια Αμερική.

Παρά τη γνωστή του αγάπη για τα supercars, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξήγησε πως πλέον τα βλέπει διαφορετικά: «Δεν ξοδεύω χρήματα απερίσκεπτα. Μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω, αλλά δεν το χρειάζομαι. Πριν από λίγες μέρες αγόρασα ένα αυτοκίνητο, αλλά μόνο για τη συλλογή μου. Δεν πρόκειται να το οδηγήσω, είναι επένδυση, σαν να αγοράζεις έναν πίνακα. Ειλικρινά, δεν ξέρω πόσα αυτοκίνητα έχω. Ίσως 41 ή 42»

Ο Πορτογάλος «σταρ» παραδέχτηκε πως έχει χάσει το πάθος του για την οδήγηση: «Δεν οδηγώ ποτέ. Έμεινα μια εβδομάδα στη Μαδρίτη και δεν πήγα καν να δω αν τα αυτοκίνητα είναι εκεί. Όταν έφυγα, οι δύο Bugatti μου πήγαν για έλεγχο. Είναι σε άψογη κατάσταση, αλλά θα τις ξαναστείλω στο συνεργείο. Είμαι ειλικρινής, τα αυτοκίνητα δεν είναι πλέον πάθος μου. Δεν οδηγώ πολύ στη Σαουδική Αραβία και η κίνηση είναι απαίσια, αλλά όταν γυρίζουμε σπίτι δεν υπάρχει καθόλου. Χθες οδήγησα την καινούργια μου BMW, που χάρισε η Al Nassr σε όλους τους παίκτες, αλλά δεν είχα οδηγήσει για έξι μήνες»