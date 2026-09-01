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Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στα γραφεία του OPEN η σημερινή απουσία του Νίκου Στραβελάκη από το πλατό- την εκπομπή «10 παντού» παρουσίασε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου με τον Αντώνη Κρητικό.

«Μια δυσκολία έχει κρατήσει σήμερα τον Νίκο Στραβελάκη μακριά μας» είπε στην έναρξη η Κατερίνα Παπακωστοπούλου. «Του ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανέλθει δριμύτερος» συνέχισε ο Αντώνης Κρητικός. Τι είχε όμως συμβεί και ο γνωστός δημοσιογράφος δεν βγήκε στον αέρα μία μόλις εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της εκπομπής;

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Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τους διαδρόμους του OPEN (ο σταθμός δεν δίνει προς το παρόν επίσημη απάντηση) είναι ότι το κλίμα ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές είναι κάθε άλλο παρά αρμονικό και πως ο Νίκος Στραβελάκης δεν εμφανίστηκε καθόλου την Τρίτη τις εγκαταστάσεις της Παιανίας.

Αυτό που αναφέρεται είναι πως την προηγούμενη μέρα υπήρξε μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στα παρασκήνια και πως (ή επειδή) εκείνη διαμαρτυρήθηκε στον -ικανότατο- διευθυντή προγράμματος του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Κάποιοι μάλιστα αναφέρουν πως η συνεργασία ανάμεσα στους δύο έμπειρους δημοσιογράφους δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί πρόωρα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα φέρει σε αρκετά δύσκολη θέση όλες τις πλευρές ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή μιας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής σεζόν και πως την περασμένη χρονιά ο Νίκος Στραβελάκης με τη Μίνα Καραμήτρου είχαν καταφέρει να κάνουν την έκπληξη στους πίνακες τηλεθέασης.

Η Μίνα Καραμήτρου αντικαταστάθηκε από την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία την περασμένη σεζόν συνεργάστηκε στον ίδιο σταθμό με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Η τελευταία, παρά τις άριστες σχέσεις με τη διοίκηση του OPEN, αποφάσισε να δεχτεί την πρόταση του ΣΚΑΪ για να συμπαρουσιάσει την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου με τον Γιώργο Γρηγοριάδη, χωρίς να έχει εξηγήσει ποτέ δημόσια τους λόγους της αποχώρησής της από την πετυχημένη εκπομπή που συμπαρουσίαζε με τον Νίκο Στραβελάκη.

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