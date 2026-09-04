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Ο παίκτης καταγγέλλει την παραγωγή για ελλιπή μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, επισημαίνοντας την απουσία σκαφών άμεσης διακομιδής σε περίπτωση κινδύνου.

Η νομική ομάδα του ενάγοντος υποστηρίζει ότι η εταιρεία παραγωγής υπόκειται στη δικαιοδοσία της Φλόριντα λόγω της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται σοβαρές καταγγελίες για χορήγηση ουσιών στους παίκτες και απόπειρα χειραγώγησης μαρτύρων προκειμένου να αλλοιωθούν τα πραγματικά περιστατικά του ατυχήματος.

Η εταιρεία παραγωγής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τους ισχυρισμούς και τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Διεθνείς διαστάσεις παίρνει η δικαστική, πλέον, διαμάχη του Σταύρου Φλώρου με την τουρκική Παραγωγή του Survivor.Ο 22χρονος παίκτης που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο το περασμένο Μάϊο έκανε αγωγή στην Acun Medya ζητώντας το αστρονομικό ποσό των 100.000.000 δολαρίων.

Σε βιντεοκλήση του με δημοσιογράφο της Miami Herald ο Σταύρος Φλώρος, που βρίσκεται στο σπίτι του στην Καβάλα, περιέγραψε το σοκαριστικό ατύχημά του, επιρρίπτωντας όλες τις ευθύνες στην Παραγωγή που δεν προστάτευε του παίκτες και πως, σε περίπτωση ατυχήματος, ακόμα και αν κάποιος έχανε τις αισθήσεις του στο νερό, κάτι που ήταν πιθανό να συμβεί εξαιτίας της πείνας, δεν υπήρχε ένα σκάφος για να γίνει άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

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Πληροφορίες αναφέρουν πως η κίνηση- ματ του παίκτη να κάνει την αγωγή στα αμερικανικά και όχι στα ελληνικά δικαστήρια δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς εκεί ζει ένα στενό συγγενικό του πρόσωπο που τον έφερε σε επαφή με ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο του Μαϊάμι, την πόλη όπου νοσηλεύτηκε για δύο μήνες ο Σταύρος Φλώρος. Είναι γνωστό ότι στις Η.Π.Α οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ατυχήματος είναι τεράστιες και πως τέτοιου είδους μάχες κερδίζονται πιο εύκολα από τους ενάγοντες.

Ο Σταύρος Φλώρος με τον Μάνο Μαλλιαρό που ήταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.

Στην αγωγή του Σταύρου Φλώρου αναφέρονται ως εναγόμενοι οι εταιρείες Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, ο ιδιοκτήτης των εταιρειών Ατσούν Ιλιτζαλί αλλά και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ.

Σταύρος Φλώρος: «Δεν μας προστάτευσε η Παραγωγή»

Το ελληνικό -και όχι μόνο- Survivor έκανε γυρίσματα στη Νότια Φλόριντα το 2018, το 2021, το 2022 και το 2023, και «οι προηγούμενες σκηνές στο Μαϊάμι της Φλόριντα ήταν αυτές που έπεισαν τον Σταύρο να συμμετάσχει», δήλωσε ο L. Alex Perez, ένας από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θύματος και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Lipcon, Margulies & Winkleman, σε δηλώσεις του στο Miami Herald. «Ήθελε να κερδίσει το πολυτελές ταξίδι-ανταμοιβή στο Μαϊάμι».

Επιπλέον, το ελληνικό Survivor αποκόμισε οφέλη από την πολιτεία της Φλόριντα, χρησιμοποιώντας αξιοθέατα της περιοχής, όπως το Government Cut ή το Wynwood, στις γυρίσεις για να προσελκύσει τηλεθεατές. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, «η τηλεοπτική παραγωγή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην πολιτεία της Φλόριντα… γεγονός που την υποβάλλει στη δικαιοδοσία της», ανέφερε ο Perez.

Με τον συμπαίκτη του, Δημήτρη Θεοχαρόπουλο, που ταξίδεψε στο Μαϊάμι για να του συμπαρασταθεί.

Ο Ατσούν Ιλιτζαλί διαθέτει επίσης περιουσιακά στοιχεία στη Νότια Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένης μιας κατοικίας στο Μαϊάμι Μπιτς και έχει χρησιμοποιήσει την εν λόγω ιδιοκτησία για επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρεται στην πολυσέλιδη αγωγή.

Η Acun Medya δεν απάντησε πάντως στο αίτημα της Miami Herald για κάποιο σχόλιο σχετικά με την αγωγή που έχει καταθέσει ο Σταύρος Φλώρος.

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Την ίδια στιγμή σε εκτενές άρθρο της Daily Mail τονίζεται ξανά ότι στην αγωγή του ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται ότι οι παραγωγοί δεν προστάτευσαν τους διαγωνιζόμενους από τους κινδύνους της θάλασσας και στη συνέχεια προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν την ευθύνη τους.

Το νέο στοιχείο όμως που προκαλεί τεράστια ερωτηματικά, καθώς η πλευρά του Σταύρου Φλώρου θα πρέπει να προφανώς να αποδείξει με μαρτυρίες συμπαικτών του, είναι ότι στους εναπομείναντες παίκτες χορηγήθηκαν κοκαΐνη και μαριχουάνα για να τους ηρεμήσουν, ενώ τα συνεργεία συνέχιζαν να γυρίζουν σκηνές για το δημοφιλές ριάλιτι επιβίωσης.

Επίσης, υποστηρίζεται ότι σε έναν αυτόπτη μάρτυρα προσφέρθηκε το βραβείο της δεύτερης θέσης, αν υπογράψει μια «ψευδή» δήλωση σχετικά με το χρονικό σημείο του φρικτού συμβάντος- ο μόνος που ήταν μπροστά στο συμβάν ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός ο οποίος είχε υποστεί νευρικό κλονισμό.

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