Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλη ανατροπή προκύπτει στην υπόθεση του Σταύρου Φλώρου, καθώς σύμφωμα με αποκλειστικές πληροφορίες της αμερικανικής ιστοσελίδας TMZ έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον της Acun Medya ζητώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σταύρος Φλώρος ισχυρίζεται μέσω των δικηγόρων του ότι οι παραγωγοί σχεδίασαν ολόκληρο το format της εκπομπής με βάση την απαίτηση οι διαγωνιζόμενοι να ψαρεύουν με καμάκι σε ανοιχτή θάλασσα — νερά στα οποία, όπως λέει, υπήρχε έντονη κυκλοφορία τουριστικών σκαφών κοντά στην περιοχή όπου γίνονταν τα γυρίσματα.

Advertisement

Advertisement

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει τις επίπονες θεραπείες του στην Ελλάδα χωρίς να χάνει την αισιοδοξία του.

Ισχυρίζεται ότι δεν υπήρχαν σκάφη ασφαλείας, προστατευόμενες ζώνες ή επαρκείς προειδοποιητικοί δείκτες παρά τα προηγούμενα περιστατικά που παραλίγο να καταλήξουν σε τραγωδία και ακόμη και έναν θάνατο στα ίδια νερά.

Σύμφωνα με την ίδια ιστοσελίδα που έχει στην κατοχή της τα δικαστικά έγγραφα, ο Σταύρος Φλώρος δήλωσε ότι μόνο «ένας αιμοστατικός επίδεσμος που του έβαλε ένας άγνωστος επιβάτης του τουριστικού σκάφους που προκάλεσε το ατύχημα τον κράτησε στη ζωή».

Ο Σταύρος Φλώρος με τον Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.

Μετά το ατύχημα, που θα μπορούσε να του έχει κοστίσει τη ζωή, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της 61ήμερης νοσηλείας του.

Η ιστοσελίδα φιλοξενεί μάλιστα και αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από τον Σταύρο στο νοσοκομείο. Σε επικοινωνία που είχε η HuffPost με ανθρώπους του ΣΚΑΪ- ο σταθμός δεν φαίνεται να στοχοποιείται στην αγωγή που κατέθεσε ο Σταύρος Φλώρος-, δήλωσαν άγνοια για τη σοβαρή αυτή εξέλιξη.