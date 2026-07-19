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Επέστρεψε στην Ελλάδα ο νικητής του φετινού Survivor, Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι. «Πισω στην πατρίδα και στους ανθρώπους μου μετά από τόσες δυσκολίες. Πέρασα μέσα από πολλούς πόνους και πολλά δάκρυα που με βοήθησαν να εκτιμήσω πολλά πράγματα. Έγινα πιο δυνατός πιο πιστός και πιο σοφός μέσα από αυτή την μικρή οδύσσεια και επιτέλους έφτασα στην δική μου Ιθάκη. Back to Greece» έγραψε σε ανάρτησή του.

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Ο Σταύρος Φλώρος πέρασε το πρώτο στάδιο της αποκατάστασής του στο Μαϊάμι μετά τον τραυματισμό του κατόπιν του τέλους του παιχνιδιού και πλέον βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα, για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.