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«Φωτιά» παίρνουν πάλι τα καύσιμα: Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο κινείται η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα πρατήρια – ξεπερνώντας τα σε αρκετά νησιά και απομακρυσμένες περιοχές- καθώς κλιμακώνεται ξανά ο πόλεμος ΗΠΑ- Ιράν στον Περσικό Κόλπο, «στραγγαλίζοντας» την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ. Σε άνοδο βρίσκεται επίσης και το πετρέλαιο κίνησης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΕΡΤnews, τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Κομισιόν δείχνουν πως η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 1,979 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 2,9 λεπτά μέσα σε μία εβδομάδα. Το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε μεγαλύτερη άνοδο, κατά 10,1 λεπτά, φθάνοντας στα 1,854 ευρώ το λίτρο. Τα νεότερα δεδομένα της εγχώριας αγοράς δείχνουν ότι το ντίζελ κινείται ήδη κοντά στα 1,88 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη παραμένει στην περιοχή των 1,97-1,98 ευρώ. Με βάση αυτές τις τιμές, η πλήρωση ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων προσεγγίζει τα 99 ευρώ για ένα βενζινοκίνητο όχημα και τα 94 ευρώ για ένα πετρελαιοκίνητο.

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Η Ελλάδα έχει την πέμπτη υψηλότερη μέση τιμή αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω από τη Δανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Γερμανία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στα 1,851 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 1,823 ευρώ για το ντίζελ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του πετρελαίου κίνησης, καθώς την αγορά ντίζελ επηρεάζουν και τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, τα οποία έχουν περιορίσει τις εξαγωγές της Ρωσίας. Οι τιμές του ντίζελ στη διεθνή αγορά έχουν αυξηθεί ταχύτερα από εκείνες της βενζίνης.

Υπενθυμίζεται πως από τις 14 Ιουλίου εφαρμόζεται η συμφωνία της κυβέρνησης με τη HELLENiQ ENERGY και τη Motor Oil για προσωρινή μείωση των τιμών έως τις 31 Αυγούστου.Οι δύο όμιλοι διαθέτουν συνολικά 40 εκατ. ευρώ, με στόχο έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η μείωση εφαρμόζεται στη διυλιστηριακή τιμή και αφορά καύσιμα που προορίζονται για την ελληνική αγορά. Η παράλληλη άνοδος των διεθνών τιμών, ωστόσο, περιορίζει το τελικό όφελος που φθάνει στην αντλία. Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ανέφερε ότι κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής η πραγματική μείωση στις τιμές των διυλιστηρίων ήταν 8,68 λεπτά για τη βενζίνη και μόλις 1,61 λεπτά για το ντίζελ, καθώς μέρος της έκπτωσης απορροφήθηκε από τις ανατιμήσεις.