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Πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ το πρωί της Κυριακής στην Κασσάνδρα, στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου.

Το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, υπήκοος Αλβανίας, από άγνωστη αιτία, στο 30ό χιλιόμετρο της επαρχιακής Μουδανίων-Παλιουρίου εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα.

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Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ