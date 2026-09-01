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Εντυπωσιακές εικόνες από την επιφάνεια του Άρη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, προσφέροντας μια από τις πιο καθαρές και λεπτομερείς ματιές που έχουμε μέχρι σήμερα στον «κόκκινο» πλανήτη.

Πρωταγωνιστής είναι το Curiosity, το ερευνητικό ρομποτικό όχημα της NASA, το οποίο συνεχίζει αδιάκοπα την εξερεύνησή του στον Άρη. Το rover έφτασε σε υψόμετρο περίπου ενός χιλιομέτρου στο όρος Σαρπ, μέσα στον κρατήρα Γκέιλ, και από εκεί κατέγραψε πανοραμικές εικόνες που αποκαλύπτουν το εντυπωσιακό και ιδιαίτερα τραχύ ανάγλυφο της περιοχής.

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Στις εικόνες διακρίνονται εκτεταμένες κοιλάδες, απότομες πλαγιές και πανάρχαιοι γεωλογικοί σχηματισμοί, προσφέροντας στους επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία του Άρη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην επιφάνειά του πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Το Curiosity προσεδαφίστηκε στον Άρη στις 6 Αυγούστου 2012, στον κρατήρα Γκέιλ. Παρά το γεγονός ότι η αποστολή του είχε σχεδιαστεί αρχικά για πολύ μικρότερη διάρκεια, το ρομποτικό όχημα εξακολουθεί, 14 χρόνια αργότερα, να κινείται στην επιφάνεια του πλανήτη και να πραγματοποιεί επιστημονικές έρευνες.

Η εξερεύνηση του Άρη συνεχίζεται παράλληλα και από το Perseverance, το οποίο προσεδαφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στον κρατήρα Γιέζερο. Τα δύο ρομπότ αποτελούν σήμερα τα βασικά «μάτια» της NASA στην επιφάνεια του πλανήτη, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν αν ο Άρης ήταν κάποτε ένας πολύ διαφορετικός, πιο θερμός και υγρός κόσμος.

Οι νέες εικόνες του Curiosity μεταφέρουν έτσι στη Γη μια εντυπωσιακή εικόνα από έναν πλανήτη που, παρά την απόστασή του, γίνεται ολοένα και πιο γνώριμος μέσα από τα δεδομένα και τις φωτογραφίες των ρομποτικών εξερευνητών.