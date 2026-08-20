Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αποστολή διάσωσης του διαστημικού παρατηρητηρίου Swift ακυρώθηκε επίσημα την Τετάρτη λόγω ανεπανόρθωτων τεχνικών προβλημάτων στο σκάφος LINK της εταιρείας Katalyst Space.

Το σκάφος LINK παρουσίασε ανεξέλεγκτη περιστροφή αμέσως μετά την εκτόξευσή του, καθιστώντας αδύνατη τη ρυμούλκηση του παρατηρητηρίου σε υψηλότερη τροχιά.

Παρά τις προσπάθειες των μηχανικών για αποκατάσταση του ελέγχου μέσω νέου λογισμικού, η αποστολή κρίθηκε τελικά μη υλοποιήσιμη.

Το αστεροσκοπείο Swift, το οποίο μελετά κοσμικά φαινόμενα από το 2004, αναμένεται πλέον να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης και να καταστραφεί εντός του έτους.

Η Katalyst Space και η NASA αναγνώρισαν τις προκλήσεις του εγχειρήματος, τονίζοντας πως θα αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα της αποστολής σε μελλοντικά σχέδια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google



Η αποστολή διάσωσης του παλαιούμενου διαστημικού παρατηρητηρίου Swift της NASA ακυρώθηκε την Τετάρτη καθώς το σκάφος που είχε εκτοξευθεί για να ρυμουλκήσει τον δορυφόρο σε υψηλότερη τροχιά παρουσίασε ανεπανόρθωτα τεχνικά προβλήματα στο διάστημα, όπως ανακοίνωσε η Katalyst Space, ιδιοκτήτρια εταιρεία του σκάφους διάσωσης.

Το σκάφος LINK της Katalyst εκτοξεύτηκε στις αρχές Ιουλίου με στόχο να προσεγγίσει το παρατηρητήριο —γνωστό και ως Swift— σε υψόμετρο περίπου 347 χιλιομέτρων, να προσδεθεί σε αυτό και στη συνέχεια να το ρυμουλκήσει σε υψηλότερη τροχιά, περίπου 600 χιλιομέτρων (373 μιλίων), παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κατά αρκετά χρόνια.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, το σκάφος LINK άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα λίγο αφότου έφτασε στο διάστημα.

Οι μηχανικοί της Katalyst κατέβαλαν προσπάθειες επί εβδομάδες για να ανακτήσουν τον έλεγχο του σκάφους, εγκαθιστώντας την περασμένη εβδομάδα νέο λογισμικό ελέγχου προσανατολισμού, το οποίο επιβράδυνε αλλά δεν σταμάτησε την ανεξέλεγκτη περιστροφή του.

«Έπειτα από συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του διαστημικού σκάφους LINK, η Katalyst Space και η NASA κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων ελέγχου του προσανατολισμού, η αποστολή δεν θα περιλαμβάνει τη σύλληψη και την ανύψωση της τροχιάς του Αστεροσκοπείου Neil Gehrels Swift της NASA», ανέφεραν η Katalyst και η NASA σε κοινή τους δήλωση την Τετάρτη.

Η αποτυχία της αποστολής σημαίνει ότι το πολύτιμο Αστεροσκοπείο Neil Gehrels Swift της NASA —αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο μελετά εκρήξεις ακτίνων γάμμα και άλλα κοσμικά φαινόμενα από το 2004— πιθανότατα θα εισέλθει φυσικά στην ατμόσφαιρα της Γης και θα καταστραφεί αργότερα εντός του έτους.

Due to an ongoing commercial spacecraft attitude control issue, the LINK spacecraft will not capture or boost NASA’s Neil Gehrels Swift Observatory to a higher altitude as planned. Read more about next steps: https://t.co/TQKhV81Hir pic.twitter.com/xF92SIdnXJ — NASA (@NASA) August 19, 2026

Ο στόχος της ανύψωσης της τροχιάς του αστεροσκοπείου και της παράτασης της διάρκειας ζωής του κατά αρκετά έτη —μια πρωτοποριακή αποστολή για τις ΗΠΑ— αποτελούσε ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την Katalyst, μια νεοφυή επιχείρηση με έδρα την Αριζόνα.

Advertisement

Η εταιρεία δήλωσε ότι κατασκεύασε και δοκίμασε το σκάφος διάσωσης LINK ακολουθώντας ένα πρωτόγνωρο χρονοδιάγραμμα παραγωγής εννέα μηνών, στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων με τη NASA.

«Αναλάβαμε αυτή την πρόκληση υψηλού ρίσκου και υψηλών προσδοκιών και είμαστε περήφανοι για τα ορόσημα που επιτύχαμε στην πορεία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ghonhee Lee, Διευθύνων Σύμβουλος της Katalyst.

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία —η οποία ιδρύθηκε το 2019 με στόχο τη δημιουργία στόλων αυτόνομων ρομποτικών διαστημικών σκαφών— αποκόμισε πολύτιμες γνώσεις κατά τη διάρκεια της αποστολής και σχεδιάζει να τις αξιοποιήσει σε μελλοντικές πτήσεις.

Advertisement