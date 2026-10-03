Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή στη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όταν ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στον φίλο και συνεργάτη του Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στενά για 18 χρόνια, δημιουργώντας συνολικά 22 τραγούδια. Ο Γιώργος Σαμπάνης είχε υπογράψει τη μουσική σε αρκετές από τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, οι οποίες κυκλοφόρησαν από την Panik.

Advertisement

Advertisement

Όταν ήρθε η ώρα να ερμηνεύσει το «Ώρες μικρές», μία από τις μεγάλες επιτυχίες της συνεργασίας τους, ο Γιώργος Σαμπάνης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Ο κόσμος τραγούδησε δυνατά μαζί του, ενώ ο ίδιος χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια. Από τη μία, σκεφτόμουν να μην πω κανένα. Από την άλλη, σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα ήταν λίγο δύσκολο να μην πω κανένα. Οπότε θα πούμε μερικά για πάρτι του. Πρώτη και τελευταία φορά που θα τα πούμε όλα αυτά μαζί» είπε ο Γιώργος Σαμπάνης

Το σχετικό βίντεο από τη συγκινητική στιγμή δημοσίευσε η στιχουργός του τραγουδιού, Ελένη Γιαννατσούλια.