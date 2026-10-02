Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι νοσηλεύτριες του ιατρείου περιέγραψαν την έντονη αναστάτωση που επικράτησε όταν η κατάσταση της υγείας του ασθενούς επιδεινώθηκε ραγδαία και έχασε τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού να του προσφέρουν οξυγόνο και να μετρήσουν την πίεσή του, η εικόνα του ασθενούς δεν παρουσίασε βελτίωση.

Ο γιατρός ξεκίνησε μαλάξεις μετά τη διαπίστωση διαταραχής στον καρδιακό παλμό, ενώ ζητήθηκε τηλεφωνικά από αναισθησιολόγο πληροφορία για αντίδοτο της προποφόλης.

Η αναισθησιολόγος απάντησε ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα δεν διαθέτει αντίδοτο, δηλώνοντας παράλληλα άγνοια για τη χρήση του στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Κατά την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ, ο παθολόγος του ιατρείου δεν παρείχε σαφείς πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό ή τα φάρμακα που είχαν χορηγηθεί.

Κανένα μέλος του ιατρείου δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον ασθενή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο από τους διασώστες.

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Τι συνέβη μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όταν η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη άρχισε να επιδεινώνεται περιγράφουν στις καταθέσεις τους οι νοσηλεύτριες, η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν περιστασιακά με το ιατρείο και η διασώστρια του ΕΚΑΒ.

«Από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιο alarm»- «Ήταν χλωμός»

Η 53χρονη νοσηλεύτρια περιγράφει την αναστάτωση που επικράτησε όταν η γιατρός αντιλήφθηκε ότι ο ασθενής δεν ήταν καλά και κάλεσε τον γιατρό.

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«Η γιατρός ήταν πολύ αναστατωμένη. Πήγε στο γραφείο του γιατρού κ. να τον φωνάξει. Όταν ήρθε ο γιατρός, ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα».

Όπως κατέθεσε, τους ζητήθηκε να σηκώσουν τα πόδια του Μαζωνάκη, ενώ μία νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο.

«Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την νοσηλεύτρια ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιο alarm».

Η ίδια αναφέρθηκε και στο μηχάνημα, λέγοντας: «Δεν θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ».

Δεν μπορούσαν να πάρουν πίεση – Το αντίδοτο που δεν υπάρχει

Η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια τοποθετεί το περιστατικό περίπου στις 4 το απόγευμα.

«Είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό και προσπαθήσαμε να του πάρουμε πίεση. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος και ήταν εκτός μηχανήματος. Υπήρχε μόνο η φλεβοκέντηση στο δεξί του χέρι».

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Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αρχικά η πίεση ήταν «1 με 7», ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα επιδεινώθηκε.

«Βλέπαμε ότι δεν ανταποκρινόταν σε όλα αυτά. Δεν είχε πια τις αισθήσεις του. Είχε πέσει η πίεση του. Στο τέλος το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση».

Όταν, όπως αναφέρει, διαπιστώθηκε διαταραχή του καρδιακού παλμού, ο γιατρός ξεκίνησε μαλάξεις.

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«Όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις».

Η ίδια εκτιμά ότι μεσολάβησαν «πέντε με δέκα λεπτά το πολύ» από την είσοδό τους στο δωμάτιο μέχρι την έναρξη της ΚΑΡΠΑ. Στο μεταξύ, μία νοσηλεύτρια έφερε τον απινιδωτή και ζητήθηκε να γίνει το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο.

«Είπε στη …. να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη».

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Το τηλεφώνημα για την προποφόλη

Η αναισθησιολόγος επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε το τηλεφώνημα από τη νοσηλεύτρια.

«Με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο».

Όπως υποστήριξε, δεν αντιλήφθηκε από τη συνομιλία ότι υπήρχε κάποιο επείγον περιστατικό.

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«Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά».

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Η αναισθησιολόγος φέρεται να είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε πως στο ιατρείο χρησιμοποιούνταν προποφόλη.

«Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ η ιατρός ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο ότι γίνεται χρήση προποφόλης».

Η συνεργασία της με το ιατρείο ήταν περιστασιακή και αφορούσε φλεβοκεντήσεις, με αμοιβή περίπου 150-200 ευρώ. Όπως κατέθεσε, δεν είχε δει ποτέ ασθενή συνδεδεμένο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς μετά τη φλεβοκέντηση αποχωρούσε.

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Η άφιξη του ΕΚΑΒ

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ περιγράφει όσα πληροφορήθηκε κατά την άφιξη του πληρώματος.

«Ρώτησα τον γιατρό για το τι έγινε και εάν υπάρχει ιστορικό, γιατί πήγε ο ασθενής στο ιατρείο, εάν παίρνει φάρμακα γενικά και εάν του είχαν χορηγηθεί ειδικότερα νωρίτερα φάρμακα, και ο γιατρός μου απάντησε πως δεν ξέρει και θα μας τα πει η γιατρός του».

Η ίδια ανέφερε ότι δεν της υπέδειξε ποια ήταν η γιατρός.

«Ήταν μία γυναίκα στο χώρο, αλλά δεν ξέρω εάν ήταν η γιατρός ή ήταν νοσηλεύτρια».

Όπως κατέθεσε, ρώτησε τον γιατρό και για την ειδικότητά του και εκείνος της απάντησε ότι είναι παθολόγος.

«Δεν μίλησα με κάποιον άλλο πέραν του γιατρού, από όσο θυμάμαι».

Για το εάν κάποιος από το ιατρείο συνόδευσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, η απάντησή της ήταν:

«Δεν μας ζήτησε κανείς από το ιατρείο να έρθει μαζί μας, ούτε εμείς ρωτήσαμε».

(Πηγή: dikastiko.gr)