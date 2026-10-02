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Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 18:26:41 και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

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Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ οι συντεταγμένες της σεισμικής δόνησης είναι 38.1388° βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 21.7648° ανατολικό γεωγραφικό μήκος.

Λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα που να προκλήθηκαν από τον σεισμό.

(Πηγή: pelop.gr)