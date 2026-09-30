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Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί οικονομικών σκοπιμοτήτων της οικογένειας, τονίζοντας τις επίμονες προσπάθειες των οικείων του για την απεξάρτηση του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο εκλιπών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο δημοσιογράφος κατέκρινε τη στάση ορισμένων τηλεοπτικών εκπομπών που μετέδιδαν ανακριβείς πληροφορίες για την οικογένεια του τραγουδιστή με στόχο την τηλεθέαση.

Τέλος, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη δράση κέντρων που προωθούν αμφιλεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες σε άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαρτήσεων.

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Σε μια σπάνια τηλεοπτική του συνέντευξη προχώρησε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, φιλοξενούμενος την Τετάρτη (30.09) στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε εκτενώς στον απρόσμενο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στον τρόπο ζωής του τραγουδιστή, αλλά και στις δραματικές προσπάθειες που κατέβαλε το οικογενειακό του περιβάλλον για να τον βοηθήσει.

«Αγαθό παιδί, αλλά αλλοπρόσαλλος άνθρωπος»

Περιγράφοντας την προσωπικότητα του καλλιτέχνη και τις αναμνήσεις που είχε μαζί του, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος σημείωσε:

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«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας αλλοπρόσαλλος άνθρωπος, το γνωρίζετε. Ερχόταν σε εκπομπές μου, έκανε χρήση, έκανε τα πάντα. Ήταν όμως και ένα αγαθό και καλό παιδί. Καλόψυχο. Αρνί. Πρόβατο. Και πήγε εκεί, κατέληξε».

«Τεράστιο ψέμα τα περί περιουσίας – Έτρεχαν στο Λονδίνο για απεξάρτηση»

Ο δημοσιογράφος στηλίτευσε τις τηλεοπτικές εκπομπές που επικρίναν την οικογένεια του τραγουδιστή, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί οικονομικών σκοπιμοτήτων:

«Την οικογένειά του την περιέλαβαν οι συνάδελφοί σας στις πρωινές και τις μεσημεριανές εκπομπές, ότι πήγε να τον χώσει στο τρελοκομείο και να του πάρει τα χρήματα, αλλά είναι τεράστιο ψέμα αυτό. Είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα, που οι αδερφές του και η οικογένειά του έτρεχαν ως το Λονδίνο να τον σώσουν, να τον πάνε για απεξάρτηση. Έβλεπαν ότι τελειώνει η ζωή του. Γιατί ο Γιώργος δεν θα ζούσε με τη ζωή που έκανε και το πρόγραμμα που ακολουθούσε».

Το περιστατικό λίγες ημέρες πριν το μοιραίο

Αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες των τελευταίων ημερών, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος ανέφερε πως ο τραγουδιστής είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ:

«Τρεις μέρες πριν πεθάνει ήταν σε ένα κλαμπ εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου, στην Πολιτεία, στην Εκάλη, τον πήρανε σηκωτό, σε κατάσταση σοκ και τον πήγαν στο νοσοκομείο. Η οικογένειά του έκανε τα πάντα για να τον σώσει. Και είχε απέναντι τους “λεβέντες” της ενημέρωσης που έλεγαν ανοησίες για να πουλήσουν τις εκπομπές τους».

Η προσωπική βιοματική αναφορά και οι εναλλακτικές θεραπείες

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για τη δική του μάχη να σώσει τον αδελφό του από τον αλκοολισμό, ενώ σχολίασε και το παρασκήνιο γύρω από τις αμφιλεγόμενες θεραπείες:

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«Εγώ βασανίστηκα πολύ με τον αδερφό μου με θέματα αλκοολισμού… Όταν όμως πρόκειται να σώσεις έναν άνθρωπο, εάν πρόκειται να τον σώσεις αναφέροντας την κατάσταση, το κάνεις. Εγώ αν ήξερα ότι κάνουν πλασμαφαίρεση εκεί μέσα, θα τους είχα αλλάξει τα φώτα. Άκουγα γι’ αυτούς, αλλά πίστευα ότι κάνουν εναλλακτικές θεραπείες και μπούρδες και παίρνουν τα λεφτά από τους πλούσιους».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, τόνισε την ευρύτερη διάσταση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως «ο Μαζωνάκης επειδή ήταν επώνυμος, ήταν η αιτία να γίνει το μπαμ και να σωθούν άνθρωποι».

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Μπορείτε να δείτε όλα όσα είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο παραπάνω βίντεο από το 8′:05″ και μετά.