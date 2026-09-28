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Γυναίκα περιέγραψε πως οι γιατροί την έπεισαν να ακολουθήσει δαπανηρές μεθόδους «κβαντικής ιατρικής» και αποτοξίνωσης, επικαλούμενοι κινδύνους για την υγεία της.

Η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε σάρωση με μηχάνημα και της προτάθηκε ειδική διατροφή και βιταμίνες, με το κόστος των επισκέψεων να παραμένει υψηλό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος εκτίμησε ότι τα κίνητρα των κατηγορουμένων ήταν καθαρά οικονομικά, υποθέτοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδέχεται να είχε προπληρώσει την επίμαχη θεραπεία.

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Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες κατά του ζεύγους γιατρών που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Γυναίκα αποκάλυψε σήμερα (28.09.2026) τα όσα έζησε στο ιατρείο τους, αναφέροντας πως οι γιατροί την έπεισαν να ακολουθήσει τις πρακτικές τους, στην προσπάθειά της να «καθαρίσει» τον οργανισμό της, μετά από αποτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής.

Η γυναίκα μίλησε στο «Το Πρωινό» για τους 2 γιατρούς του Κολωνακίου που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Περιέγραψε πως πήγε συστημένη στην εν λόγω κλινική για «μεθόδους κβαντικής ιατρικής» και αφού εξήγησε το πρόβλημα στην γιατρό, εκείνη την έπεισε να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία αποτοξίνωσης ώστε και να καθαρίσει τον οργανισμό της για να υποβληθεί ξανά σε εξωσωματική αλλά και να περιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

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Μάλιστα, την χρέωσε 350 ευρώ. Όταν η γυναίκα έδειξε τη δυσαρέσκειά της για το ύψος της χρέωσης, την καθησύχασε πως με την πάροδο του χρόνου θα πέσει στα 200 ευρώ ενώ θα την επιβλέπει και ο παθολόγος – σύζυγός της.

Η αρχή όλων ξεκίνησε όταν φιλικά πρόσωπα της σύστησαν την γιατρό του Κολωνακίου για να την βοηθήσει τόσο με την αποτοξίνωση του οργανισμού της, όσο και με την απώλεια κιλών.

Αφού της συνέδεσε το σώμα με το μηχάνημα scanning, της έδειξε σε ποιο σημείο εντοπίζεται το πρόβλημα, πείθοντάς της πως έχει επιβαρυνθεί το συκώτι της και πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία για να μην εμφανίσει καρκίνο, όπως ο πατέρας της.

Όταν εν τέλει έφτασαν στο ζήτημα των χρημάτων, της ζήτησε 350 ευρώ καθησυχάζοντάς την πως στις επόμενες θεραπείες θα γίνει μείωση 50 ευρώ, μέχρι που θα φτάσουν το πλαφόν των 200 ευρώ.

Παραμένοντας η ίδια διστακτική, η 56χρονη γιατρός «επιστράτευσε» τα μεγάλα μέσα. Της ανέφερε πως θα την παρακολουθεί σε όλη τη διαδικασία ο παθολόγος σύζυγός της, για να νιώθει περισσότερο ασφαλής.

Σχετικά με τις μεθόδους αποτοξίνωσης και την απώλεια κιλών, την έπεισε να καταναλώνει σπόρους chia, συγκεκριμένα είδη ζυμαρικών και πολλές βιταμίνες από το εξωτερικό τις οποίες έβρισκε μόνο σε φαρμακείο κοντά στο ιατρείο.

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«Θέλω την τιμωρία τους – κοντεύει να γίνει ψύχωση η εκμετάλλευση»

Αναλυτικά τα όσα κατήγγειλε:

«Την είχα επισκεφθεί τότε γιατί είχα μια απώλεια στην προσπάθεια της εξωσωματικής που είχα κάνει και επειδή είχα πάρει βάρος. Είχα πάει συστημένη από άλλους φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο. Μου είχε πει ότι ήταν η γυναικολόγος, ότι ακολουθούσε μια καινούργια μέθοδο που την ακολουθούνε στην Αμερική, ότι ήταν η κβαντική ιατρική. Μου είχε πει ότι επειδή είχε επιβαρυνθεί το συκώτι μου από τις ορμόνες της εξωσωματικής, θα έπρεπε να κάνω μια αποτοξίνωση για να πετύχει η επόμενη. Μου είχε δώσει τότε σπόρους chia και έπρεπε να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια. Μου έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες που ήταν και πολλές από το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να τις βρω όλοι οπουδήποτε. Είχε ένα φαρμακείο κοντά που μπορούσα να τα προμηθευτώ γιατί την ήξεραν και μου τα έφερναν γρήγορα», περιέγραψε αρχικά.

«Θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου για να έχω καλύτερο δέρμα, να είμαι πιο γερή και να έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο, όπως είχε πάθει ο μπαμπάς μου. Αν την ακολουθούσα, μου έλεγαν πως θα ήμουν πιο κοντά στο αποτέλεσμα της επιτυχημένης εξωσωματικής που ήθελα τότε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έβαλε σε ένα μηχάνημα που μου είχε βάλει διάφορα καλώδια στα πόδια, στα χέρια, στο κεφάλι και μου είπε ότι αυτό θα κάνει scanning και θα μας δείξει ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο. Είχα δώσει την πρώτη επίσκεψη 350 ευρώ και της είπα πως δεν θα μπορούσα να της τα δίνω κάθε 1.5 μήνα. Εκείνη μου είπε πως κάθε φορά που θα πήγαινα θα της έδινα 50 ευρώ λιγότερο για να φτάσουμε στο πλαφόν που είναι τα 200 ευρώ.. Μου είχε πει ότι θα είναι άλλο το ποσό αν ήθελα απόδειξη», συνέχισε

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«Επειδή με είχε δει λίγο δύσπιστη, μάλλον, στο πρώτο ραντεβού μου, φώναξε τον άντρα της, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, να μου πει ότι ήταν παθολόγος και ότι οτιδήποτε πρόβλημα θα είχα, θα μπορούσε να με παρακολουθεί και θα με κοιτάζουνε μαζί. Τη βδομάδα πάνω που ξεκίνησα τη δίαιτα που μου είχε δώσει, έχασα βάρος, έχασα 2 κιλά, οπότε αυτό μου κέρδισε την εμπιστοσύνη. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλο αυτό που έχει γίνει. Πραγματικά είναι άδικο. Κοντεύει να γίνει ψύχωση πλέον αυτή η εκμετάλλευση. Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους», κατέληξε.

Λυκούδης: Πιθανόν ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε προπληρώσει την πλασμαφαίρεση

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μίλησε στην ίδια εκπομπή τονίζοντας πως ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για 3o ή 4o κατηγορούμενο και όλα αυτά θα φανούν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», ανέφερε συγκεκριμένα.

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Σχετικά με τα 145 ευρώ που βρέθηκαν στα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος της οικογένειάς του εκτίμησε ότι πιθανόν θα είχε προπληρώσει την «θεραπεία» που τον οδήγησε στον θάνατο.

Όσον αφορά τα κίνητρά τους, για εκείνον είναι αυστηρά οικονομικά.

«Νομίζω αυτό που επεδίωκαν ήταν πάση θυσία και με κάθε τίμημα να, να πάρουν τα χρήματα. Αν με ρωτάτε πώς επείσθη τελικά ο Γιώργος, θέλω να πω ότι ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος», κατέληξε.

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