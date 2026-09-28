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Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις μαρτυρικές καταθέσεις να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σήμερα, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει μία νοσηλεύτρια. Το ενδιαφέρον της κατάθεσης επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο χορήγησης μέθης στον τραγουδιστή, ένα ζήτημα που παραμένει υπό διερεύνηση. Η νοσηλεύτρια που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα φέρεται να υποστήριξε ότι χορηγήθηκε μέθη, καθώς η γιατρός τής ζήτησε το αντίδοτο. Ωστόσο, η 56χρονη κατηγορούμενη, κατά την απολογία της, αρνήθηκε ότι χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία.

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Δελτίο Τύπου της υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών

Θα απέχει «από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» η υπεράσπιση των κατηγορούμενων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγορικής εταιρείας που έχει αναλάβει το ζευγάρι.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Η Δικηγορική Εταιρεία “Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες” δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Άρση απορρήτου

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων. Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων, και τα αποτελέσματα από το σχετικό βούλευμα

Μετά τη διαβίβασή τους, θα γίνουν γνωστά τα δεδομένα των κλήσεων, η διάρκεια αυτών και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν σε κρίσιμους χρόνους πριν και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη.