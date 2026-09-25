Από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ,Παρασκευη 11 Σεπτεμβρίου 2026.(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την οικονομική δραστηριότητα των γιατρών ιατρείου στο Κολωνάκι, παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα φορολογικά στοιχεία των γιατρών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σύγκριση με τις ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιατρείου.

Πολλές συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε μετρητά, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς αδήλωτων χρηματικών ποσών στο εξωτερικό μέσω εταιρειών των γιατρών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν και την οικονομική δραστηριότητα των γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα φορολογικά στοιχεία των γιατρών, καθώς τα ποσά που εμφανίζονται στις δηλώσεις τους φέρεται να είναι σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που θα προέκυπταν από τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρείχε το ιατρείο.

Advertisement

Advertisement

Οι αμοιβές που εξετάζουν οι αρχές

Με βάση τον τιμοκατάλογο του ιατρείου και τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι χρεώσεις για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες φέρονται να ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

Χιλιάδες ευρώ ανά ραντεβού



Ενδεικτικά, οι πελάτες φέρεται να κατέβαλλαν:

6.000 ευρώ για πλασμαφαίρεση

για πλασμαφαίρεση 1.500 ευρώ για καθαρισμό εντέρου

για καθαρισμό εντέρου 1.200 έως 1.500 ευρώ για ενδοφλέβιες βιταμίνες, σε μηνιαία βάση

για ενδοφλέβιες βιταμίνες, σε μηνιαία βάση 600 έως 1.000 ευρώ για σκευάσματα που προορίζονταν για χρήση στο σπίτι

για σκευάσματα που προορίζονταν για χρήση στο σπίτι 600 έως 1.000 ευρώ για ανάλυση εξετάσεων στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεγάλο μέρος των συναλλαγών φέρεται να γινόταν σε μετρητά, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας.

Αναζητούν πού κατέληγαν τα χρήματα

Από τη σύγκριση των ποσών που προκύπτουν από τις χρεώσεις με τα δηλωμένα εισοδήματα φαίνεται να υπάρχει σημαντική απόκλιση.

Οι αρχές φέρεται να εξετάζουν πλέον πού κατέληγαν τα ποσά που δεν εμφανίζονται στα φορολογικά στοιχεία, καθώς και εάν υπήρξε οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων μέσω των εταιρειών που συνδέονται με τους γιατρούς.

Ένα από τα ενδεχόμενα που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται είναι η μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό μέσω των δύο εταιρειών.

Η οικονομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να διαπιστωθεί εάν οι διαφορές μεταξύ των εισπράξεων και των δηλωμένων εσόδων μπορούν να δικαιολογηθούν από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία ή εάν προκύπτουν περαιτέρω ζητήματα που θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.