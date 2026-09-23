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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις των εργαζομένων, οι επικοινωνίες της γιατρού Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό και τα ευρήματα της νεκροψίας.

Οι αρχές διερευνούν αν χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες κατά την πλασμαφαίρεση και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ισχαιμίας του μυοκαρδίου και η επαγγελματική σχέση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι δύο γιατροί παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η υπεράσπιση εξετάζει νομικές κινήσεις για την αντικατάσταση της κράτησής τους.

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Νέα στοιχεία εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες της γιατρού Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό, οι καταθέσεις των εργαζομένων και τα ευρήματα της νεκροψίας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά τις αναφορές για πιθανή χορήγηση μέθης πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί, 28χρονη γραμματέας του ιατρείου φέρεται να άκουσε αναφορές σε «μέθη», «απινιδωτή» και «αδρεναλίνη», ενώ φέρεται να είχε στείλει και μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο σχετικά με τη χορήγηση μέθης. Οι αρχές εξετάζουν εάν πράγματι χορηγήθηκαν κατασταλτικές ουσίες και αν αυτές συνδέονται με την εξέλιξη της κατάστασης του τραγουδιστή. Η απάντηση αναμένεται να προκύψει και από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

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Παράλληλα, εξετάζονται οι πιθανές επιπλοκές που θα μπορούσαν να συνδέονται με την πλασμαφαίρεση. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται μεταξύ άλλων σενάρια όπως θρόμβωση ή εμβολή αέρα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα της νεκροψίας. Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν προσδιόρισε την αιτία θανάτου, με τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις να αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το εύρημα ισχαιμίας στο μυοκάρδιο, καθώς η ιστολογική εξέταση καλείται να δείξει εάν συνδέεται με οξύ έμφραγμα και, εφόσον επιβεβαιωθεί, πότε αυτό εκδηλώθηκε. Η χρονική τοποθέτηση ενός ενδεχόμενου καρδιακού επεισοδίου θεωρείται σημαντική για την ανασύνθεση των γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια της ιατρικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επικοινωνίες της Ιωάννας Γάκα με τον Νάσο Κομιανό. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε στον ανακριτή στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ είχε ήδη γίνει γνωστό ότι η γιατρός του είχε στείλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο Κομιανός φέρεται να υποστήριξε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία και μοναδική φορά, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, καθώς και τη σύμβαση συνεργασίας που φέρεται να προέβλεπε παραπομπές πελατών μεταξύ των επαγγελματιών. Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογούνται οι επικοινωνίες, τα ψηφιακά δεδομένα και το σύνολο των μαρτυριών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνάδουν με το χρονολόγιο που έχει σχηματιστεί.

Σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου, καθώς έχουν ανακύψει διαφορετικές αναφορές σχετικά με τις ώρες άφιξης του τραγουδιστή και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών επικαλείται συγκεκριμένα στοιχεία και καταθέσεις για να στηρίξει τη δική της εκδοχή σχετικά με τον ρόλο τους.

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στον Κορυδαλλό, ενώ εξετάζονται οι επόμενες νομικές κινήσεις τους. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και τα επόμενα κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά και από την αξιολόγηση των τηλεφωνικών και ψηφιακών δεδομένων. Η νεκροψία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει οριστική απάντηση για την αιτία του θανάτου, γεγονός που καθιστά τα εργαστηριακά αποτελέσματα κομβικό μέρος της δικαστικής διερεύνησης.