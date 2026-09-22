Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι γιατροί του ιατρείου πραγματοποιούσαν χειρόγραφη συνταγογράφηση εκτός ηλεκτρονικού συστήματος και διενεργούσαν εξειδικευμένες εξετάσεις για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων στον οργανισμό των ασθενών.

Σε μηνύματα εργαζόμενης αναφέρεται ότι η γιατρός χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ οι αρχές διερευνούν το περιεχόμενο και τον χρόνο αποστολής της επικοινωνίας.

Ο προφυλακισμένος γιατρός προωθούσε διεθνώς μεθόδους αναγεννητικής ιατρικής, ισχυριζόμενος ότι οι θεραπείες του μειώνουν τη βιολογική ηλικία των ασθενών κατά οκτώ περίπου χρόνια.

Ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η καρδιά του καλλιτέχνη ήταν σε άριστη κατάσταση, χωρίς ενδείξεις πρόσφατου εμφράγματος, ενώ εντοπίστηκαν σημάδια από βελόνες στα άνω άκρα.

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Νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, από το ζεύγος Ζάκα Θεοδωρόπουλου έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα.

Σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, αναφέρεται ότι οι δύο γιατροί συνταγογραφούσαν χειρόγραφα και δεν καταγράφονταν ηλεκτρονικά στο σύστημα ενώ εκτός από τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο, στον ίδιο χώρο γίνονταν και εξετάσεις για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων και άλλων ουσιών στον οργανισμό των ασθενών.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένων αιματολογικών εξετάσεων, τα δείγματα στέλνονταν σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία ενώ η εταιρεία τους, με παρουσία σε περισσότερες από 11 χώρες, φέρεται να είχε προμηθεύσει το ιατρείο με μηχανήματα ενω η Ζάκα εμφανίζεται ως αποκλειστική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα.

«Μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα σε διαύγεια» είναι το σλόγκαν που χρησιμοποιεί η εταιρεία όπως μετέδωσε ο ANT1, ενώ στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις υψηλού κόστους, ανιχνεύοντας ουσίες που μπορεί να έχουν συσσωρευτεί στον οργανισμό από το περιβάλλον, όπως βαρέα μέταλλα.

«Του έδωσε μέθη» – Το μήνυμα εργαζόμενης στο ιατρείο

Υπενθυμίζεται ότι χθες μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν οι αρχές στα κινητά τηλέφωνα, μήνυμα εργαζόμενης προς οικείο πρόσωπο φέρεται να αναφέρει ότι η γιατρός «έδωσε μέθη» στον Γ. Μαζωνάκη.

«Άσ’ τα, η… του έδωσε μέθη», ανέφερε το μήνυμα σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ενώ την ίδια στιγμή οι Αρχές εξετάζουν τον χρόνο κατά τον οποίο εστάλη το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλη, γιατί διαγράφηκε και εάν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβαινε εκείνη την ώρα.

Ο γιατρός ισχυριζόταν πως με τη μέθοδό του μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά σχεδόν 8 χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε χθες η ΕΡΤ, ο 54χρονος φέρεται να είχε στήσει μια επικερδή «φάμπρικα» με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας και αναζωογόνησης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο προφυλακισμένος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατρός διοργάνωνε σεμινάρια, συμμετείχε σε συνέδρια και πουλούσε τεχνογνωσία σε συναδέλφους του.

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Τον Οκτώβριο του 2024, στη Βαλένθια της Ισπανίας ήταν ομιλητής σε συνέδριο για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου όπου παρουσίασε τις εφαρμογές του συστήματος. Και το 2025 στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα, συμμετείχε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο, όπου η παρουσίαση αφορούσε αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα για τη μείωση και αντιστροφή της βιολογικής ηλικίας μέσω συνδυαστικών θεραπειών και αναγεννητικής.

Ο ιατρός μάλιστα παρουσίαζε δικές του μελέτες και ισχυριζόταν πως με τη μέθοδό του μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά σχεδόν οκτώ χρόνια.

Ιατροδικαστής: Η καρδιά του Μαζωνάκη ήταν σαν μικρού παιδιού

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Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ιατροδικαστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Σωτήρης Μπουζιάνης, κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώθηκε μια κάκωση στο μέτωπο, καθώς και διάσπαρτα σημάδια από βελόνες στα άνω άκρα, συγκεκριμένα στους αγκώνες και στη ραχιαία επιφάνεια και των δύο χεριών.

Ο κ. Μπουζιάνης ξεκαθάρισε πως τα ακριβή αίτια των συγκεκριμένων εκδορών παραμένουν άγνωστα, δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί οι προσπάθειες ανάνηψης από το προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Ο κ. Μπουζιάνης ανέφερε πως δεν υπήρχαν μακροσκοπικά ενδείξεις πρόσφατου εμφράγματος, ενώ τα στεφανιαία αγγεία βρίσκονταν σε εξαιρετική κατάσταση. «Αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε υποστεί πρόσφατα ένα έμφραγμα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Περιγράφοντας την ανατομία του οργάνου, πρόσθεσε πως «ανατομικά ήταν μια χαρά, ήταν σαν να βλέπαμε μια καρδιά μικρού, νεαρού παιδιού».