Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπνοθεραπευτής Αθανάσιος Κομιανός επανήλθε στη δημοσιότητα λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και της παλαιότερης συμμετοχής του σε εκπομπή του BBC.

Σε εκείνη την εκπομπή, ο Κομιανός περιέγραψε μια έντονη συνεδρία υπνοθεραπείας όπου μια πελάτισσά του αντέδρασε βίαια ακούγοντας το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ.

Ο υπνοθεραπευτής απέδωσε τότε την αντίδραση της γυναίκας σε οντότητες σκοτεινής φύσης που υποτίθεται ότι εχθρεύονται την αρμονία της μουσικής του Μότσαρτ.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν προσωπικές αφηγήσεις του Κομιανού και δεν διαθέτουν επιστημονική τεκμηρίωση για την ύπαρξη υπερφυσικών φαινομένων ή οντοτήτων.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης Μαζωνάκη, ο Κομιανός φέρεται να είχε λάβει φωτογραφία του τραγουδιστή από τη γιατρό κατά τη διάρκεια της επίμαχης συνεδρίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βρεθεί ο υπνοθεραπευτής Αθανάσιος Κομιανός, ο οποίος είχε μιλήσει πριν από χρόνια στο BBC Radio 4 για μια ιδιαίτερα έντονη εμπειρία που, όπως υποστήριξε, συνδέθηκε με το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ.

Η εκπομπή BBC Radio 4 Soul Music, που μεταδόθηκε τον Απρίλιο του 2016, είχε ως θέμα το εμβληματικό έργο του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Στην περιγραφή της εκπομπής αναφερόταν, μεταξύ άλλων, η αφήγηση του Κομιανού για μια εμπειρία που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον έφερε αντιμέτωπο με τη «σκοτεινότερη πλευρά του πνευματικού κόσμου».

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος είχε παρουσιάσει τον εαυτό του ως ενεργό υπνοθεραπευτή και θεραπευτή αναδρομής και είχε περιγράψει περιστατικό με μία πελάτισσά του, η οποία αντιμετώπιζε, όπως ανέφερε, χρόνια κατάθλιψη.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας χρησιμοποιούσε ήχους και «λευκό θόρυβο» προκειμένου να διατηρήσει την κατάσταση ύπνωσης. Κάποια στιγμή, όμως, στη συσκευή άρχισε να ακούγεται το «Ρέκβιεμ» του Μότσαρτ.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, η γυναίκα αντέδρασε έντονα μόλις άκουσε τις πρώτες νότες.

«Η γυναίκα αυτή βγήκε εκτός εαυτού. Ούρλιαζε ζητώντας μου επίμονα να σταματήσω τη μουσική», είχε πει, περιγράφοντας ότι χτυπούσε την καρέκλα και πετούσε αντικείμενα.

Ο Κομιανός υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της του προκάλεσε την αίσθηση πως είχε απέναντί του έναν διαφορετικό άνθρωπο.

«Συμπεριφερόταν σαν ζώο. Και τότε άνοιξε τα μάτια της και το βλέμμα της έδειχνε παγωμένο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Advertisement

Στη συνέχεια, ο υπνοθεραπευτής είχε συνδέσει την εμπειρία αυτή με τις δικές του τότε πεποιθήσεις για τον λεγόμενο πνευματικό κόσμο. Όπως ανέφερε, παλαιότερα θεωρούσε «ανοησίες» τις αναφορές σε δαιμονικές ή μη ανθρώπινες οντότητες, ωστόσο το συγκεκριμένο περιστατικό τον έκανε, όπως είπε, να επανεξετάσει τις απόψεις του.

«Μερικοί άνθρωποι θα καλούσαν τους δαίμονες», είχε υποστηρίξει, προσθέτοντας ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα εξέταζε εκ νέου την αντίδραση ενός ανθρώπου ακούγοντας το «Ρέκβιεμ».

Ο ίδιος είχε κάνει λόγο για οντότητες «σκοτεινής φύσης» και είχε εκφράσει την άποψη ότι αυτές «μισούν την αρμονία», τη συμμετρία και την ομορφιά της μουσικής του Μότσαρτ.

Advertisement

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν την προσωπική αφήγηση και ερμηνεία του Κομιανού, όπως αυτή παρουσιάστηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC το 2016, και δεν αποτελούν επιστημονική τεκμηρίωση για υπερφυσικά φαινόμενα ή για την επίδραση του συγκεκριμένου μουσικού έργου στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Ο Κομιανός έχει βρεθεί εκ νέου στο προσκήνιο στο πλαίσιο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να είχε λάβει φωτογραφία του τραγουδιστή από τη γιατρό κατά την ημέρα της επίμαχης συνεδρίας. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι γνώριζε τη γιατρό επί σειρά ετών και ότι είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Advertisement