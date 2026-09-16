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Η απόφαση της διοργάνωσης να μην διακόψει τον αγώνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, λόγω ανησυχιών για τη χρήση μολυσμένου εξοπλισμού από τους υπόλοιπους αθλητές.

Ο συνιδρυτής της Hyrox, Μόριτς Φίρστε, παραδέχθηκε το λάθος της διοργάνωσης και ανακοίνωσε την αναθεώρηση των κανονισμών για τη μελλοντική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Συμμετέχοντες ζήτησαν αποζημιώσεις υποστηρίζοντας ότι ήρθαν σε επαφή με μολυσμένο εξοπλισμό, ενώ η εταιρεία προειδοποίησε ότι θα αποκλείει μόνιμα όσους απειλούν την αθλήτρια διαδικτυακά.

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Σάλος έχει προκληθεί από περιστατικό σε αγώνα Hyrox στο Πεκίνο, με πρωταγωνίστρια την 22χρονη Αυστραλή παγκόσμια πρωταθλήτρια Τζοάνα Βίτρζικ, η οποία υπέστη ένα έντονο γαστρεντερικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά συνέχισε την προσπάθειά της και τελικά τερμάτισε πρώτη.

Hyrox world record holder Joanna Wietrzyk became a global phenomenon after soiling herself during an elite event, but fecal incontinence is much more common among athletes than it might be expected.



So, why it is so common in elite sport? Read more: https://t.co/EkDBovSw7V Advertisement Advertisement September 15, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τέταρτης δοκιμασίας, τα burpee broad jumps. Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν την αθλήτρια να συνεχίζει την προσπάθειά της, ενώ είχε λερωθεί στα πόδια. Παρά το γεγονός ότι είχε υποστεί επεισόδιο διάρροιας, ολοκλήρωσε και τις υπόλοιπες δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων την κωπηλατική, το farmer’s carry, τις προβολές με σακί άμμου και τα wall balls.

Η Βίτρζικ τερμάτισε πρώτη στην elite κατηγορία 16-24 ετών με χρόνο 1 ώρα, 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα, αφήνοντας δεύτερη την Αμερικανίδα Αλίσα ΜακΕλχένι, με διαφορά 45 δευτερολέπτων.

Η απόφαση των διοργανωτών να μην τη σταματήσουν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως λόγω των ζητημάτων υγιεινής, καθώς οι αθλητές χρησιμοποιούν διαδοχικά κοινό εξοπλισμό.

Μετά τον σάλο, ο συνιδρυτής της Hyrox, Μόριτς Φίρστε, παραδέχθηκε ότι η διοργάνωση έκανε λάθος που δεν παρενέβη άμεσα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram, ξεκίνησε άμεσα η αναθεώρηση των διαδικασιών και των κανονισμών, ώστε να υπάρχει σαφής αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.

Η Hyrox υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη κανόνες για περιστατικά βιολογικής μόλυνσης και ιατρικά συμβάντα, ωστόσο χαρακτήρισε την περίπτωση του Πεκίνου απρόβλεπτη και αναγνώρισε ότι δημιουργήθηκε ασάφεια ως προς την εφαρμογή τους.

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Hyrox has changed its rules after a world champion soiled herself during a race in Beijing – and was allowed to continue.



Joanna Wietrzyk became unwell but pushed on to win, despite faeces contaminating the course and shared equipment.



🔗 https://t.co/kFGIgkvXuV pic.twitter.com/5YrIIH0bfw — The Telegraph (@Telegraph) September 15, 2026

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, ορισμένοι συμμετέχοντες ζήτησαν επιστροφή χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να χρησιμοποίησαν μολυσμένο εξοπλισμό. Παράλληλα, ο αθλητής Τζο Χο κάλεσε τη Hyrox να αναλάβει την ευθύνη και να εξετάσει το ενδεχόμενο αποζημιώσεων.

Η εταιρεία καταδίκασε επίσης τις διαδικτυακές απειλές που δέχθηκε η Βίτρζικ, προειδοποιώντας ότι όποιος απειλεί την αθλήτρια ή ενθαρρύνει άλλους να της προκαλέσουν κακό θα αποκλείεται μόνιμα από τις διοργανώσεις της.

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