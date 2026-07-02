Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 66χρονος πιλότος που προσέκρουσε με το αεροσκάφος του στον ουρανοξύστη CITIC Tower έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα.

Ο χειριστής, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση, είχε καταγράψει στο ημερολόγιό του την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει για προσωπικούς λόγους.

Από το περιστατικό προκλήθηκε πανικός και τραυματίστηκαν συνολικά δεκατρία άτομα, ενώ οι τοπικές αρχές διέταξαν την προσωρινή αναστολή των πτήσεων ελαφρών αεροσκαφών.

Ο πιλότος είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της περιφέρειας Πινγκγκού και, κατά τη διάρκεια της ατομικής του πτήσης, παρεξέκλινε από την προκαθορισμένη πορεία του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη (2/7) ότι ο πιλότος που σκοτώθηκε μετά την πτώση αεροσκάφους στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου υπέφερε από «χρόνια αϋπνία και άγχος» και προχώρησε στην συγκεκριμένη ενέργεια για «προσωπικούς λόγους».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, ο 66χρονος πιλότος ήταν διαζευγμένος, εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας και ζούσε μόνος. Στο προσωπικό του ημερολόγιο, όπως το εντόπισαν οι κινεζικές αρχές, υπήρχαν «πολλαπλές αναφορές στο γεγονός ότι ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του».

Advertisement

Advertisement

Από την συντριβή του μικρού αεροσκάφους στον ουρανοξύστη του Πεκίνου προκλήθηκε πανικός, ενώ τραυματίστηκαν συνολικά 13 άνθρωποι. Αρκετά βίντεο από τη συντριβή στον ουρανοξύστη CITIC Tower κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες μέρες, σε ένα περιστατικό που πολλοί αναλυτές χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα σοβαρό.

WATCH: Debris falls after small plane crashes into the CITIC Tower in Beijing pic.twitter.com/yJS8zm2TYR June 26, 2026

Έπεσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου

Ο 109ώροφος ουρανοξύστης CITIC Tower, γνωστός και ως China Zun, βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Ζονγκνανχάι, την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Το κτίριο θεωρούνταν εδώ και χρόνια από πολλούς κατοίκους ότι έφερνε γούρι στην πόλη.

Τις ημέρες που ακολούθησαν το δυστύχημα, τουλάχιστον τρεις εταιρείες αεροπορίας δήλωσαν στο BBC ότι έλαβαν εντολή να αναστείλουν τις πτήσεις ελαφρών αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Τσαογιάνγκ, το απόγευμα της ημέρας του δυστυχήματος ο Λίου είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της περιφέρειας Πινγκγκού και πραγματοποίησε τόσο συνοδευόμενες όσο και ατομικές πτήσεις.

A single-engine Sunward SA-60L Aurora aircraft with registration B-12PP, flown by a lone pilot struck the CITIC tower in Beijing, reportedly around the mid-levels, around 65th floor area today.



The aircraft was completely damaged on impact, also made a visible hole in the glass… pic.twitter.com/ffgTdTffmE — FL360aero (@fl360aero) June 26, 2026

«Κατά τη διάρκεια της ατομικής πτήσης του, παρεξέκλινε από την προκαθορισμένη περιοχή, χάθηκε η επικοινωνία με το αεροδρόμιο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πολυώροφο κτίριο, χάνοντας τη ζωή του επί τόπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Λίου απέκτησε άδεια αθλητικού πιλότου το 2021 και ιδιωτική άδεια χειριστή αεροσκάφους το 2024. Το αεροσκάφος που χειριζόταν ήταν ένα διθέσιο, μονοκινητήριο Aurora SA60L, κατασκευασμένο από την κινεζική εταιρεία Sunward Aircraft, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24. Με μήκος 6,9 μέτρα και άνοιγμα φτερών 8,6 μέτρα, το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί για ταξιδιωτικές πτήσεις, αεροφωτογράφιση και δραστηριότητες αναψυχής.

Πηγή: BBC