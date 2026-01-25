Μια πρόκληση άνευ προηγουμένου ανέλαβε και έφερε σε πέρας ένας Αμερικάνος αναρριχητής ονόματι Άλεξ Χόνολντ. Με την προσπάθειά του να μεταδίδεται live στο Netflix, ο Χόνολντ πραγματοποίησε μια τολμηρή ανάβαση στον ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊπέι, φτάνοντας στην κορυφή χωρίς τη χρήση σχοινιών ή άλλων μέσων ασφαλείας.

Ο 41χρονος Χόνολντ, ένας από τους πιο γνωστούς αναρριχητές παγκοσμίως, κατάφερε να ανέβει μέχρι την κορυφή του πύργου, ύψους 1.667 ποδιών (508 μέτρα), ενός από τα ψηλότερα κτίρια στον κόσμο, μέσα σε περίπου 1 ώρα και 32 λεπτά, δύο λεπτά περισσότερα από τον χρόνο που είχε υπολογίσει ο ίδιος, ενώ η προσπάθειά του πραγματοποιήθηκε χωρίς δίχτυ ασφαλείας ή εξοπλισμό προστασίας.

Advertisement

Advertisement

REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

Στην κορυφή τον περίμενε η σύζυγός του, Σάνι ΜακΚάντλες, η οποία τον αγκάλιασε και αστειεύτηκε λέγοντας: «Εγώ πέρασα όλη την ώρα σε κρίση πανικού». Ο ίδιος, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε, ήταν να βγάλει μια selfie.

REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

Παράλληλα, εκατοντάδες θεατές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους της Ταϊπέι για να τον παρακολουθήσουν και να τον εμψυχώσουν να συνεχίσει ως το τέλος, φωνάζοντας «Add oil», μια φράση που χρησιμοποιούν οι Κινέζοι για λόγους ενθάρρυνσης.

REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

Μιλώντας στο CNN πριν την ανάβαση, ο Χόνολντ εξήγησε ότι η αναρρίχηση σε έναν ουρανοξύστη παρουσιάζει διαφορετικές δυσκολίες σε σχέση με τις φυσικές βραχώδεις επιφάνειες. Όπως ανέφερε, οι τεχνητές κατασκευές απαιτούν διαφορετική τεχνική και προσαρμογή, ενώ αποκάλυψε ότι επιθυμούσε να δοκιμάσει μια τέτοια πρόκληση εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Alex Honnold taking a selfie at the top of Taipei 101 after free soloing the skyscraper.



UNBELIEVABLE!!! #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/czuxYkoVpY — Netflix Sports (@netflixsports) January 25, 2026

Ο Χόνολντ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους περίπου 3.000 ποδιών (914 μέτρα), στο εθνικό πάρκο Yosemite της Καλιφόρνια, σε μια ανάβαση που θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της αναρρίχησης.

REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

Η πρόσφατη προσπάθειά του στο Taipei 101 προστίθεται σε μια σειρά επιτευγμάτων που έχουν καθιερώσει το όνομά του ως συνώνυμο των ακραίων αναρριχητικών προκλήσεων.

Advertisement

Ο εμβληματικός ουρανοξύστης της Ταϊβάν, Taipei 101

Κτίριο – έμβλημα για την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, είναι ο ουρανοξύστης Taipei 101. Με ύψος 1.667 πόδια (508 μέτρα) και 101 ορόφους, ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο για αρκετά χρόνια, μέχρι που ξεπεράστηκε από το Μπουρτζ Καλίφα στο Ντουμπάι. Από τότε, αρκετοί άλλοι ουρανοξύστες έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ, αλλά παραμένει ένα αξιοθέατο στην Ταϊπέι, καθώς είναι το ψηλότερο κτίριο της πόλης.

Advertisement

REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

Αποτελείται από οκτώ στοιβαγμένα τμήματα που θυμίζουν μπαμπού και έχει κατασκευαστεί για να αντέχει στους ισχυρούς σεισμούς και τους τυφώνες που συχνά πλήττουν το νησί. Είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ) και είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να ταλαντεύεται, αλλά και αρκετά άκαμπτος ώστε να αντέχει σε ισχυρούς ανέμους.

🇹🇼 | Alex Honnold completó la primera escalada, sin cuerdas ni equipo de seguridad, del Taipei 101 en Taiwán. Llegó a la cima en un tiempo de 1:31:35. pic.twitter.com/V2caK0rmq9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 25, 2026

Ψηλά μέσα στον πύργο βρίσκεται μια άλλη τεχνολογική καινοτομία — μια τεράστια σφαιρική συσκευή γνωστή ως ρυθμιστής μάζας, η οποία λειτουργεί σαν εκκρεμές που αντισταθμίζει (ή «αποσβένει») τις κινήσεις ταλάντωσης.

Advertisement

REUTERS/Ann Wang TPX IMAGES OF THE DAY

Σήμερα, ο ουρανοξύστης έχει διάφορες χρήσεις: ως χώρος καταστημάτων και γραφείων, αλλά και ως τουριστική ατραξιόν με ένα κατάστρωμα παρατήρησης στους επάνω ορόφους.

Advertisement